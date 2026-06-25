Großer Auftritt: Travis Barker feuert Sohn Landon an

Einmal war Travis Barker (50) nicht derjenige, der die Bühne rockte. Der Blink-182-Schlagzeuger tauschte seine Drumsticks gegen eine Fanrolle und erschien im Rainbow Bar & Grill in West Hollywood, um seinen Sohn Landon Barker bei dessen Konzert anzufeuern. Mit dabei war auch Tochter Alabama Barker, die ihren Bruder lautstark unterstützte. TMZ war vor Ort und hielt den besonderen Familienabend auf Video fest.

Landon stand im Mittelpunkt des Abends und rockte mit seiner Band vor einer Fanmenge. Alabama ließ sich dabei keine Sekunde entgehen und filmte den Auftritt ihres Bruders eifrig mit dem Handy. Travis hingegen genoss es sichtlich, für einmal auf der anderen Seite zu stehen – nicht als Performer, sondern als stolzer Vater im Publikum.

Travis hat in seiner Karriere mit Blink-182 jahrzehntelang Bühnen auf der ganzen Welt bespielt. Nun scheint er es zu genießen, zuzusehen, wie die nächste Generation der Familie Barker ihren eigenen Weg geht. Landon verfolgt schon seit einiger Zeit eine Musikkarriere, während Alabama eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut hat. Die Barkers sind damit längst zu einer festen Größe in der Popkultur geworden.

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Getty Images Travis und Landon Barker im Juni 2022

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Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

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Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder

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