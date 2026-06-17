Ex bestätigt: Travis Barker nahm bis zu 30 Pillen pro Tag

Beim Tribeca Film Festival in New York hat am Wochenende die Dokumentation "Travis Barker: Love Is Louder Than Fear" Premiere gefeiert – und darin werden einige sehr persönliche Details aus dem Leben des Blink-182-Schlagzeugers enthüllt. Besonders für Aufsehen sorgt ein Auftritt seiner Ex-Frau Shanna Moakler (51), die offen über Travis' frühere Drogensucht spricht. Wie das Magazin Us Weekly berichtet, sagt die 51-Jährige, ihr ehemaliger Mann habe ihr gegenüber zugegeben, auf dem Höhepunkt seiner Sucht bis zu 30 Pillen täglich geschluckt zu haben. Travis selbst schildert in dem Film, wie groß die Sorge seiner Umgebung damals war: Ein Sicherheitsmann habe nachts kein Auge zugetan, um sicherzugehen, dass er noch atmete.

Zur Premiere im Big Apple erschienen Travis und seine Frau Kourtney Kardashian (47) gemeinsam. Auch sie kommt in der Doku zu Wort – unter anderem spricht das Paar über eine Fehlgeburt, die es kurz nach dem Beginn ihrer Beziehung erlitten hat. Kourtney berichtet, sie hätten damals erfahren, dass sie ein Mädchen erwartet hätten, bevor sie das Kind in der zwölften Woche verlor. "Als wir das Baby verloren, waren wir am Boden. Wir haben tagelang geweint", sagt sie in dem Film. Daraufhin hätten die beiden fünfmal eine IVF-Behandlung versucht, bevor Kourtney ihren Sohn Rocky schließlich auf natürlichem Wege empfangen habe.

Die Dokumentation ist seit rund zehn Jahren in Arbeit und zeichnet Travis' Lebensweg nach – von seiner Kindheit in einem schwierigen Umfeld bis hin zu seinem Aufstieg als Schlagzeuger von Blink-182. Einen zentralen Platz nimmt dabei der Flugzeugabsturz von 2008 ein, den Travis als einer von zwei Überlebenden mit schweren Verbrennungen und einem Trauma überstand – vier Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. Ab dem 13. August ist "Travis Barker: Love Is Louder Than Fear" auf Hulu zu sehen.

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Getty Images Travis Barker und Shanna Moakler

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Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

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Getty Images Travis Barker und Shanna Moakler, Mai 2005

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Baby Rocky im September 2025