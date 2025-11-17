Kourtney Kardashian schwärmt von ihrer Familie mit Travis

Kourtney Kardashian (46) und Travis Barker (50) lassen ihre Fans an ihrem Patchwork-Glück teilhaben. Neue Familienbilder zeigen den jüngsten Spross der Familie, Baby Rocky, umringt von seinen Geschwistern Mason, Penelope, Reign, Landon, Alabama und Atiana. Das Paar, das im Mai 2022 offiziell geheiratet hatte, wächst seitdem als große Einheit zusammen. Zu Travis' 50. Geburtstag am 14. November gab es besonders viele gemeinsame Momente. "Er nennt mich Don", verriet Landon über seinen zweijährigen Halbbruder in einem Interview mit The Rundown. Anfangs habe er jedoch Respekt vor Rockys Fragilität gehabt.

Kourtney sprach offen darüber, dass die Verschmelzung zweier Familien immer eine Herausforderung für die Kinder sei. Im Podcast Not Skinny But Not Fat aus dem Jahr 2022 erklärte sie: "Veränderung ist für Kinder schwer." Trotzdem sei es Travis und ihr gelungen, die Kinder langsam an das neue Familienleben zu gewöhnen. Regelmäßige Sonntagsessen und viel gemeinsame Zeit, ob zu Hause oder auf Reisen, stärken die Bindung. Die Reality-Darstellerin betonte zudem, dass Geduld und eine schrittweise Annäherung entscheidend gewesen seien, während die Liebe zwischen ihr und Travis spürbar bleibt – sehr zur Belustigung der Kinder, die elterliche Zärtlichkeiten hin und wieder mit einem Schmunzeln kommentieren.

Seit ihrer Hochzeit und der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes hat Kourtney das Leben in ihrer Patchwork-Familie sichtlich genossen. Sie beschreibt, wie wichtig es ihr ist, den Momenten mit ihren Liebsten bewusster Zeit zu schenken. Neben ihrem Mann hat sie auch zu dessen Kindern eine enge Beziehung aufgebaut. "Ich liebe die Idee einer großen, gemischten Familie. Je mehr Kinder, desto mehr Liebe", sagte sie in der Serie The Kardashians. Mit sonntäglichen Traditionen und regelmäßigen Familienurlauben haben Travis und Kourtney bewusst eine starke Basis geschaffen, die sie nun als Rückhalt für alle nutzen.

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Instagram / DK208SPzeFc Realitystar Kourtney Kardashian, Musiker Travis Barker und ihre Kinder

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung, 2022