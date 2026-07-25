Nippelblitzer: Kourtney Kardashian löscht pikantes Foto

Für Kourtney Kardashian (47) endete ein harmloser Fotodump auf Instagram mit einem peinlichen Patzer. Die Reality-Unternehmerin teilte eine Bilderreihe mit ihren Followern und gab darin seltene Einblicke in ihren Alltag. Das letzte Foto der Galerie zeigte sie dabei, wie sie ihren kleinen Sohn Rocky am Strand stillte. Auf dem Bild saß die 47-Jährige entspannt auf einem Strandstuhl, bekleidet mit einem aufgeknöpften, seidigen Blumenhemd sowie einer schwarzen, eckigen Sonnenbrille und einem Strohhut. Dazu schrieb Kourtney unter den Post: "Du berührst meine Seele." Was die Unternehmerin dabei offenbar übersehen hatte: Durch das offene Hemd war auf dem Stillbild ein Nippel zu sehen.

Zahlreiche Fans machten Kourtney in den Kommentaren umgehend auf den unbeabsichtigten Ausrutscher aufmerksam. "Ich glaube, das letzte Bild ist versehentlich dabei", schrieb ein Follower. "Bitte zeig deine Nippel nicht öffentlich", warnte ein anderer Nutzer und ergänzte: "Die Leute werden das auf widerliche Weise verwenden. Ich hoffe, das war ein Versehen." Kourtney reagierte schnell und löschte das betreffende Foto innerhalb einer Stunde nach der Veröffentlichung wieder aus der Bilderreihe. Neben dem unfreiwilligen Schnappschuss enthielt der Post auch weitere seltene Bilder des Kleinen, darunter ein Foto, auf dem Rocky mit seinen lockigen, hellbraunen Haaren nach einer Torte greift. Sein Gesicht hat die Unternehmerin bislang noch nicht öffentlich gezeigt.

Rocky kam im November 2023 zur Welt und ist das gemeinsame Kind von Kourtney und ihrem Ehemann Travis Barker (50), dem blink-182-Schlagzeuger. Das Paar hält seinen jüngsten Sohn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Travis verriet jedoch gegenüber dem Magazin People, dass der Kleine schon früh sein Talent gezeigt habe: "Er spielt bereits Schlagzeug und Gitarre und so, also denke ich, dass wir ihn nur in die richtige Richtung lenken können." Kourtney ist außerdem Mutter von drei weiteren Kindern – Mason, Penelope und Reign – die sie mit ihrem Ex-Partner Scott Disick (43) hat.

Anzeige Anzeige

Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit Sohn Rocky, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018

Anzeige