Flugzeugabsturz: Travis Barker löst Trauma dank Kourtney

Travis Barker (50) hat bei der Weltpremiere seines Dokumentarfilms "Travis Barker: Louder Than Fear" beim Tribeca Film Festival im Juni offen über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens gesprochen. Der Blink182-Schlagzeuger erinnerte dabei an den schweren Flugzeugabsturz aus dem Jahr 2008, der sein Leben für immer veränderte. Gegenüber E! News sprach er außerdem darüber, wie seine heutige Ehefrau Kourtney Kardashian (47) ihm half, diese traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten und wieder Mut zum Fliegen zu fassen. "Die Kraft der Liebe ist unglaublich", sagte Travis. "Meine Kinder waren meine Stärke, von dem Moment an, in dem sie existierten."

Nach dem Unglück mied Travis jahrelang Flugzeuge und reiste stattdessen ausschließlich mit Bus oder Schiff. "Ich war in völliger Dunkelheit", erzählte er dem Magazin Men's Health im Jahr 2021. "Ich konnte nicht mal die Straße runtergehen. Wenn ich ein Flugzeug am Himmel sah, war ich überzeugt, dass es abstürzen würde." Durch Therapie und die Beziehung zu Kourtney gewann er schließlich wieder Hoffnung. 2021 bestieg er gemeinsam mit ihr zum ersten Mal nach dem Absturz wieder ein Flugzeug. "Das Verlieben hat mir so viel Hoffnung gegeben, sodass ich am Ende wieder geflogen bin", sagte er gegenüber E! News. "Sie glaubte daran, dass ich es schaffen kann, und jetzt fliegen sogar meine Kinder. Das ist einfach irre."

Bei dem Absturz im Jahr 2008 überlebten Travis und sein Freund Adam Goldstein, während zwei Crewmitglieder und beide Piloten ums Leben kamen. Travis erlitt damals Verbrennungen dritten Grades an einem Großteil seines Körpers. Heute ist er Vater von insgesamt drei Kindern: Alabama und Landon, die er mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler (51) hat, sowie dem gemeinsamen Sohn Rocky Thirteen Barker (2), der im Oktober 2023 auf die Welt kam. Kourtney bringt aus ihrer früheren Beziehung mit Scott Disick (43) drei Kinder mit in die Patchworkfamilie: Mason, Penelope und Reign.

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Getty Images Travis Barker, Blink-182-Drummer

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Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

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Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashian mit ihren Kids Mason, Penelope und Reign, 2018