Für ihr Berghaus kauft Kim Kardashian Luxus-Bronco

Kim Kardashian (45) hat sich ein neues Gefährt der besonderen Art gegönnt: einen originalgetreuen Ford Bronco aus dem Jahr 1973 in sattem Waldgrün. Das Modell stammt vom Spezialanbieter Velocity, der alte Broncos restauriert und modernisiert. Der Preis für das Schmuckstück liegt bei stolzen 249.234 Euro – für die Unternehmerin und den Realitystar wohl kein allzu großes Hindernis. Wie TMZ berichtet, kaufte sie den Wagen speziell für ihr Sommerhaus in den Bergen, wohin er inzwischen auch geliefert wurde, wie Kim stolz auf Instagram zeigte.

Das Interieur des Fahrzeugs hört auf den Namen Ranger Brown und wurde mit ProCar-Hochlehnersitzen, einem klassischen Holzlenkrad, einer sogenannten Tuffy-Mittelkonsole und einem teppichlosen Boden ausgestattet. Dazu kommt eine originale Vintage-Klimaanlage. Wer vorne sitzt, ist durch ein Dach geschützt – die Passagiere auf den Rücksitzen hingegen spüren den Wind im Haar. Auf die Firma Velocity wurde Kim übrigens durch ihren Schwager Travis Barker (50) aufmerksam, der selbst Kunde des Unternehmens ist.

Kims neuer Freund Lewis Hamilton (41) dürfte von der Wahl des Fahrzeugs kaum überrascht sein. Als Formel-1-Fahrer ist er bekannt für seine große Leidenschaft für Autos. Ob er beim Kauf des Broncos mitgeredet hat, ist bislang aber nicht bekannt. Kim und der Rennfahrer sind seit einiger Zeit ein Paar. Die vierfache Mutter war zuvor mit dem Rapper Kanye West (49) verheiratet, von dem sie sich 2021 trennte.

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Getty Images Kim Kardashian in der Boxengasse beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco 2026

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https://www.instagram.com/p/DayOsR6kjbV/?img_index=6 Kim Kardashian kauft einen Bronco

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Instagram / lewishamilton Lewis Hamilton und Kim Kardashian auf einem Boot