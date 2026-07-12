Sperrstundenverstoß: Alabama Barker erhielt Hausarrest

Alabama Barker (20) hat jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert und eine wilde Partynacht aus ihrer Teenagerzeit enthüllt. Im Jahr 2020 schlich sie sich gemeinsam mit ihrem Bruder Landon Barker auf eine riesige Hausparty in Los Angeles – trotz der strikten Ausgangssperre, die ihr Vater Travis Barker (50) für die beiden verhängt hatte. Die Sperrstunde war klar definiert: 23:30 Uhr, "auf die Minute genau", wie Alabama jetzt in einem Interview verriet, das am 8. Juli veröffentlicht wurde. Doch von Heimgehen war an jenem Abend keine Rede, denn die Feier war zu verlockend: Rund 200 Gäste feierten mit Blick auf die Hügel von L.A.

"Es gab eine Nacht, da haben Landon und ich beschlossen: Wir sagen einfach, sch*** drauf, wir bleiben länger als erlaubt und werden nicht in Schwierigkeiten geraten", erzählte die 20-Jährige laut dem Magazin Ok!. Erst gegen zwei Uhr morgens kehrten die Geschwister nach Hause zurück. Die Konsequenzen folgten auf dem Fuß: Handyentzug und zwei Wochen Hausarrest. Besonders hart traf es jedoch den Sicherheitsdienst, der die beiden an dem Abend begleitet hatte. "Der Sicherheitsdienst wurde gefeuert", sagte Alabama. Da die beiden anschließend so lange bestraft wurden, dass sie ohnehin keinen Kontakt mehr zu ihrem Security-Team hatten, fügte sie hinzu: "Es hat eigentlich keine Rolle mehr gespielt."

Alabama ist die Tochter von Blink182-Drummer Travis und seiner Ex-Frau Shanna Moakler (51). Das ehemalige Paar heiratete 2004 und trennte sich zwei Jahre später. Obwohl sie sich nach Travis' Flugzeugabsturz 2008 kurzzeitig versöhnten, wurde die Scheidung noch im selben Jahr abgeschlossen. Alabama sprach in der Vergangenheit offen über Phasen der Entfremdung von ihrer Mutter. 2021 schrieb sie öffentlich: "Meine Mutter war nie vollständig in meinem Leben. Hört auf, sie als tolle Mutter darzustellen." Shanna meldete sich daraufhin in einem Interview mit People zu Wort und erklärte, die Beziehung zu ihren Kindern habe sich inzwischen verbessert: "Sie haben beide zurückgenommen, was sie über mich gesagt hatten, und sich entschuldigt."

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Instagram / alabamaluellabarker Alabama Barker, Tochter von Travis Barker

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Getty Images Travis und Alabama Luella Barker im Juni 2022

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Getty Images Alabama Luella Barker, Internetpersönlichkeit