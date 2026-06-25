Hand in Hand in Paris: James Marsden verliebt mit Frederique

James Marsden (52) und seine Freundin Frederique Brons (28) haben sich bei der Paris Fashion Week jetzt von ihrer romantischen Seite gezeigt. Das Paar besuchte gemeinsam die Dior-Homme-Show für Frühling/Sommer 2027 und posierte dabei händchenhaltend vor den Kameras. Auf dem roten Teppich ließen die beiden laut dem Magazin People ebenfalls kleine Zärtlichkeiten zu. Das Duo war dabei stilvoll gekleidet: James trug ein grünes Karohemd, erdfarbene Hosen und Loafer, während Frederique in einem eleganten weißen Kleid mit Volantrock und einer Schleife an der Taille erschien – dazu kombinierte das niederländische Model eine kleine Dior-Handtasche und rosafarbene spitze Pumps.

Auf Instagram teilten beide anschließend Einblicke in den glamourösen Abend und zeigten dabei Fotos ihrer Outfits sowie Impressionen aus der neuen Kollektion des Modehauses. Es ist nicht der erste gemeinsame Auftritt des Paares auf großer Bühne: Im September 2025 besuchten sie zusammen die Emmy Awards, und im März dieses Jahres zeigten sie sich Seite an Seite bei der Premiere der zweiten Staffel der Serie "Your Friends & Neighbors".

Kennengelernt haben sich James und Frederique offenbar bereits vor einigen Jahren. Erstmals aufgefallen waren sie im Oktober 2023, als sie bei einem Abend in New York City zusammen gesehen wurden. Seitdem hält das Paar sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Der Schauspieler sprach jedoch bereits in der Vergangenheit über seine Werte in Sachen Beziehung. "Je älter ich werde, desto traditioneller und altmodischer werde ich", sagte er gegenüber dem Magazin Cosmopolitan. "Für eine Beziehung braucht man Zeit füreinander – egal ob man Kinder hat, eine Karriere oder sonst irgendetwas." James ist Vater von drei Kindern: Sohn Jack und Tochter Mary stammen aus seiner Ehe mit Lisa Linde, Sohn William aus seiner Beziehung mit Rose Costa.

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Getty Images Bei der Dior Homme-Show in Paris: James Marsden und Frederique Brons während der Fashion Week, Juni 2026

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Getty Images James Marsden und Frederique Brons bei den Emmy Awards 2025

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Getty Images James Marsden und Frederique Brons bei der Premiere von "Your Friends & Neighbors" Staffel 2 in New York