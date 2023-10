Schauspieler James Marsden knutscht mit einem Model rum!

Ist er wieder in festen Händen? James Marsden (50) ist nicht nur ein erfolgreicher Schauspieler in Hollywood, sondern auch ein ziemlicher Frauenschwarm. Zuletzt war der "The Best of Me"-Darsteller mit der britischen Sängerin Emma Deign liiert. Die Liebe der beiden zerbrach allerdings in diesem Jahr. Lange allein bleibt der Beau aber wohl nicht: James hat nämlich eine neue Frau am Start!

Wie Page Six berichtet, war der Hollywoodstar in der vergangenen Woche abends noch mit Freunden unterwegs. Mit dabei das Model Frederique Brons, mit der er mehr als nur einen guten Plausch hatte. Bilder, die dem Onlineportal vorliegen, zeigen die zwei nämlich beim Knutschen. Ganz ungeniert tauschten James und die 25 Jahre jüngere Beauty vor einem Restaurant in New York Küsse aus.

Noch im April sah es im Liebesleben des 50-Jährigen aber anders aus. Da wurde James nämlich mit dem Model Kelsey Merritt gesichtet. Nach einem entspannten Abend hatten die beiden zusammen ein Restaurant verlassen und waren gemeinsam bester Laune in ein Auto gestiegen. Offenbar war da aber nichts Ernstes.

Instagram / frederiquebrons Frederique Brons, Model

Getty Images James Marsden im Paramount Theater, Januar 2020

Getty Images Kelsey Merritt bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig 2022

