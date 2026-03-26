James Marsden schlüpft in "Avengers 5" in ikonische Rolle

James Marsden (52) kehrt in Avengers: Doomsday als Cyclops zurück – eine Rolle, die er zuletzt vor über zehn Jahren spielte. Wie People berichtet, sprach der Schauspieler in einem Interview bei "Jimmy Kimmel Live!" offen über seine Sorgen vor dem Comeback. "Würde ich noch reinpassen? Wie würde es aussehen?", fragte sich James mit Blick auf das legendäre, enge Lederkostüm. Der 52-Jährige gab zu, dass er sich Gedanken über das Älterwerden gemacht habe und zunächst Zweifel hatte, ob er die Rolle noch einmal übernehmen könne. "Ich bin nicht in der Zeit zurückgereist, was das Altern angeht. Ich bin älter geworden. Irgendwann denkt man sich: 'Naja, ich werde das nicht mehr machen können'", erklärte er.

Das neue Kostüm orientiert sich stärker an den Comicvorlagen als die früheren Versionen. "In den ersten Filmen trugen wir einfach schwarzes Leder. Es war sehr, sehr eng. Es war sehr einschränkend, man konnte sich kaum bewegen", berichtete James und fügte schmunzelnd hinzu: "Man fühlt sich darin nicht wirklich wie ein Superheld." Trotzdem zeigte sich der Schauspieler stolz auf das neue Outfit. "Man kann zwar nicht wirklich durch das Visier sehen, aber ich fühlte mich sehr cool, sehr stolz", sagte er über die Erfahrung, wieder in die Rolle zu schlüpfen. Gegenüber dem Magazin Variety bezeichnete er die Rückkehr als "schöne kleine Heimkehr" zu einer Rolle, die ihn "auf die Landkarte gebracht" habe.

James spielte Cyclops erstmals im Jahr 2000 im Film X-Men und kehrte in den Fortsetzungen von 2003 und 2006 sowie für einen Kurzauftritt in "X-Men: Days of Future Past" im Jahr 2014 zu der Figur zurück. Der Schauspieler ist nicht der einzige, der sein Comeback im neuen "Avengers"-Film feiert. Auch Rebecca Romijn (53) wird wieder als Mystique zu sehen sein, Patrick Stewart (85) als Professor X und Ian McKellen (86) als Magneto. "Avengers: Doomsday" ist der erste große Film im Marvel Cinematic Universe, der die X-Men vollständig in die Handlung integriert. Der Film kommt am 18. Dezember in die Kinos.

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Getty Images James Marsden, Schauspieler

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Imago James Marsden in "X-Men" (2000)

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Getty Images James Marsden im Paramount Theater, Januar 2020