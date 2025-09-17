Royals
Emmy-Überraschung: James Marsden zeigt Freundin Frederique

- Promiflash Redaktion
Lesezeit: 2 min

James Marsden (51) und Frederique Brons (27) sorgten bei den Emmy Awards für eine Überraschung. Der Schauspieler, der an diesem Abend für seine Rolle in der Dramaserie "Paradise" nominiert war, nutzte den Anlass, um erstmals offiziell mit seiner 25 Jahre jüngeren Freundin über den roten Teppich zu schreiten. In einem eleganten cremefarbenen Jackett und mit einem strahlenden Lächeln präsentierte der 51-Jährige seine Partnerin stolz der Öffentlichkeit. Frederique, ein niederländisches Model, zog in einem schimmernden, körperbetonten Kleid mit hohem Kragen alle Blicke auf sich.

Obwohl James die begehrte Auszeichnung als bester Nebendarsteller nicht erhielt, schien dies seinem Glück keinen Abbruch zu tun. Seit zwei Jahren sind James und Frederique ein Paar, doch erst im Laufe dieses Jahres wagten sie sich immer mehr in die Öffentlichkeit. Neben gemeinsam besuchten Basketballspielen wurden sie auch bei den French und US Open gesichtet. Dabei schienen die beiden das Rampenlicht regelrecht zu genießen, obwohl sie ihre Beziehung zuvor eher privat gehalten hatten.

James, der aus früheren Beziehungen drei Kinder hat, scheint an Frederiques Seite frisch verliebt. Ihre ersten gemeinsamen Auftritte in New York vor zwei Jahren machten bereits Schlagzeilen, als sie Arm in Arm durch die Straßen schlenderten. Der Schauspieler ist bekannt für sein charmantes Auftreten und seine nahbare Art, sowohl privat als auch beruflich. Die Liebe scheint nun einen ganz neuen Glanz in sein Leben gebracht zu haben, wie die gemeinsamen Bilder von den Emmys deutlich zeigten.

James Marsden und Frederique Brons bei den Emmy Awards 2025
Getty Images
James Marsden und Frederique Brons bei den French Tennis Open im Juni 2025
Imago
Imago
Findet ihr es gut, dass James und Frederique jetzt offiziell gemeinsam über den roten Teppich gehen?
