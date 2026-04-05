James Marsden blickt auf "Wie ein einziger Tag"-Rolle zurück

James Marsden (52) spielte in "Wie ein einziger Tag" den reichen Anwalt Lon Hammond, der von seiner Verlobten Allie für deren Jugendliebe Noah verlassen wurde. Mehr als 20 Jahre nach dem Erscheinen des Liebesfilms im Jahr 2004 hat der Schauspieler nun verraten, wie er sich das spätere Leben seiner Figur vorstellt. In einem Interview mit E! News erklärte James kürzlich, dass Lon die Trennung gut überstanden hätte. "Er war ein geerdeter, emotional reifer Mann", sagte der 52-Jährige. "Ich denke, er wäre in eine andere schöne Beziehung gekommen und sehr glücklich gewesen."

Gleichzeitig zeigte sich James versöhnlich mit dem Ende der Geschichte und verteidigte die Liebesbeziehung zwischen Noah und Allie, die von Ryan Gosling (45) und Rachel McAdams (47) gespielt wurden. "Es war bewusst und absichtlich so gestaltet, dass sie zusammen enden", erklärte er gegenüber E! News. "Es ist mehr eine Betrachtung darüber, dass Liebe manchmal keinen Sinn ergibt." Zwar hätte Lon als die stabilere Wahl "Sinn ergeben", doch der Schauspieler betonte: "Das Herz will, was es will." In einem früheren Interview mit dem Magazin People im Mai hatte James bereits erzählt, dass Fans ihn oft ansprechen und bedauern, dass Allie ihn verlassen hat. Sie würden argumentieren, dass Lon "das Gesamtpaket" gewesen sei und die Beziehung zwischen Noah und Allie "ungesund und toxisch" gewesen wäre.

James widmet sich mittlerweile neuen Projekten und wagt sich in ein für ihn ungewohntes Genre. In der Action-Komödie "Mike & Nick & Nick & Alice", die am 27. März auf Hulu Premiere feiert, spielt er an der Seite von Vince Vaughn (56) und Eiza González (36). "Ich habe noch nie zuvor Action auf diesem Level gemacht und war bereit dafür", verriet er im Interview. "Es hat viel Spaß gemacht. Vince und ich haben uns da einfach reingestürzt und hatten eine großartige Zeit dabei." Der Schauspieler, der am 18. September 1973 geboren wurde, zeigt sich begeistert von unerwarteten Entscheidungen in seiner Karriere und freut sich über die neue Herausforderung in dem Film.

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Getty Images James Marsden, Schauspieler

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Rachel McAdams und Ryan Gosling in "The Notebook" (2004)

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Getty Images James Marsden, Schauspieler