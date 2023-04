Hatten James Marsden und Kelsey Merritt hier etwa ein Date?

Gönnten sich James Marsden (49) und Kelsey Merritt (26) etwa einen romantischen Abend? Der Schauspieler promotet derzeit seine neue Serie "Jury Duty". Mit dem Format will er Neuland betreten, denn es handelt sich um eine Mischung aus Reality-TV und Sitcom. Er verriet bereits, dass das Konzept der Sendung dem Film "Die Truman Show" ähnle. Neben der Promoarbeit scheint der US-Amerikaner aber auch Zeit für Dates zu haben: James wurde mit Kelsey bei einem gemeinsamen Abend erwischt!

Laut Hollywood Life wurden James und Kelsey Donnerstagabend zusammen in Los Angeles fotografiert. Die Bilder zeigen sie gut gelaunt beim Verlassen des Promi-Hotspots Giorgio Baldi. Nachdem die beiden sich in dem italienischen Restaurant offenbar ein gemütliches Abendessen gegönnt hatten, begaben sie sich gemeinsam zum Auto. Von dort aus verschwanden sie dann lachend und offenbar bester Laune. Ob sie eine Romanze haben oder nur Freunde sind, ist zwar nicht klar, aber sie sollen bereits in den vergangenen Wochen immer wieder auf den gleichen Events gewesen sein.

James ist nicht der erste Hollywoodstar, den Kelsey gedatet hat. Das Model war im Sommer 2022 mit Jared Leto (51) erwischt worden. Die beiden hatten offenbar gemeinsam eine Reise ans Mittelmeer genossen. Zusammen sollen sie einen echten Abenteuerurlaub gemacht haben. Laut MailOnline waren sie gemeinsam eine Felswand hochgeklettert und hatten die italienische Insel Tavolara erkundet.

Anzeige

Getty Images James Marsden, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kelsey Merritt bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig 2022

Anzeige

Getty Images Jared Leto im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de