James Marsden unterwegs mit 25 Jahre jüngeren Model-Freundin

Auch mit über 50 lässt James Marsden (51) nichts anbrennen: Die neue Frau an seiner Seite ist nämlich fast halb so alt wie er. Der Schauspieler soll mit dem Model Frederique Brons liiert sein, mit dem er nun bei einem Ausflug in New York City fotografiert wurde. Auf Bildern, die Metro vorliegen, schlendert das Paar nach einem gemeinsamen Mittagessen durch die Straßen und ist dabei lässig gekleidet. James trägt eine Jeans und einen beigen Kapuzenpulli und vervollständigt seinen Look mit einer blauen Baseballkappe und einer Sonnenbrille. Frederique hat ein ähnliches Outfit an, wobei sie sich anders als der "Verwünscht"-Schauspieler noch mit einem braunen Mantel wärmt.

Dass der 51-Jährige und das Model sich daten, ist bereits seit Oktober vergangenen Jahres bekannt. Damals berichtete Page Six, dass der "27 Dresses"-Darsteller mit Freunden ausging, wobei ihm Frederique Gesellschaft leistete. Das Pärchen wurde vor einem Restaurant im Big Apple beim Flirten erwischt und tauschte sogar einige Küsse aus. Wie lange genau die beiden sich schon daten, ist allerdings unbekannt. Obwohl James schon seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit steht, hält er seine Beziehungen ziemlich privat.

Zuvor war der US-Amerikaner elf Jahre lang mit der Schauspielerin Lisa Linde verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat, den 22-jährigen Jack und die 19 Jahre alte Mary. Außerdem teilt sich James den zehnjährigen Sohn William mit seiner Ex-Freundin, dem brasilianischen Model Rose Costa. Seit ihrer Trennung wurde der dreifache Vater mit verschiedenen Frauen gesehen – darunter zuletzt das Model Kelsey Merritt (28), die ähnlich wie Frederique um einiges jünger als der Schauspieler ist.

Frederique Brons, Model

Kelsey Merritt bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig 2022

