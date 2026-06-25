Hoppla: Madonna zeigt in Paris unfreiwillig viel von sich

Viel Stoff trug Madonna (67) ohnehin nicht am Leib, als sie ihr Pariser Hotel am Mittwochabend verließ, doch selbst der wollte partout nicht dort bleiben, wo er hingehörte: In einem extrem kurz geschnittenen Minikleid steuerte die Sängerin mit großen Schritten ihr Auto an und legte dabei ein Tempo vor, mit dem ihr Outfit nicht ganz mithalten konnte. Der Saum ihres hellblauen Kleids rutschte immer weiter nach oben und bot den wartenden Fotografen der Fashion Week schließlich einen Anblick, den sie gewiss nicht so schnell vergessen werden. Wer jetzt aber mit hektischem Zurechtziehen der Kleidung oder sichtbarer Verlegenheit gerechnet hätte, unterschätzt die Popikone gewaltig. Mit der Gelassenheit aus vier Jahrzehnten im Rampenlicht setzte Madonna ihren Weg unbeirrt fort. Ihr restliches Styling saß ohnehin perfekt: Zu den silbernen Schnürstiefeln und der Moto-Jacke kombinierte sie eine getönte Sonnenbrille.

In Paris zeigt Madonna derzeit immer wieder, dass sie das Spiel mit den Kameras nach wie vor perfekt beherrscht. Bei der "Saint-Laurent"-Show saß sie bestens gelaunt in der begehrten Front Row, umgeben von Kolleginnen und Kollegen wie Kate Moss (52) und Austin Butler (34). Doch der Aufenthalt in Frankreich dient nicht nur dem modischen Schaulaufen, sondern läutet auch ein neues kreatives Kapitel ein: Am 3. Juli veröffentlicht sie ihr mit Spannung erwartetes Album "Confessions II", das direkt an ihren großen Dance-Erfolg von 2005 anknüpft. Auch abseits der Studios läuft es für die sechsfache Mutter rund: Seit dem Sommer 2024 zeigt sie sich glücklich an der Seite ihres Partners Akeem Morris und balanciert Familie und Karriere gewohnt souverän.

Dass Madonna über einen solchen textilen Ausrutscher wie in Paris nur lächeln kann, überrascht bei einem Blick auf ihre Biografie kaum. Schließlich hat sie die moderne Popkultur seit den 1980er-Jahren wie kaum eine andere Künstlerin geprägt und dabei modische Grenzen immer wieder bewusst verschoben. Ob im ikonischen Brautkleid bei den ersten "MTV Video Music Awards" 1984 oder mit ihrem avantgardistischen Bildband "Sex" im Jahr 1992 – Madonna hat stets bewiesen, dass sie die visuelle Inszenierung meisterhaft beherrscht.

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Imago Madonna verlässt das Bus Palladium während der Men’s Spring Summer 2027 Fashion Week in Paris am 24. Juni 2026

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Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera

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Getty Images Madonna bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City.