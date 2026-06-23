Madonnas Stilwandel: Früher freizügiger, heute mehr Kleidung

Madonna (67) hat sich jetzt in einem Interview offen über ihren veränderten Umgang mit Mode und Körperlichkeit geäußert. Die 67-jährige Sängerin sprach mit Mel Ottenberg für das Magazin Interview und erklärte dabei, warum sie heute deutlich mehr Wert auf Kleidung legt als früher. "Jetzt will ich nicht mehr nackt sein, weil alle nackt sind", sagte sie. Da es in ihrer Natur liege, gegen den Strom zu schwimmen, habe sie sich entschieden, etwas bescheidener aufzutreten. "Ich will tun, was die Leute gerade nicht tun – nämlich denken und Kleidung tragen."

Im selben Gespräch blickte Madonna auch auf ihre jahrzehntelange, oft als provokant wahrgenommene Karriere zurück. Kritik habe sie früher sehr mitgenommen, gibt sie zu. "Ich mache viele provokante Dinge, aber es gibt immer einen Grund dahinter, und niemand macht sich die Mühe, das zu hinterfragen. Das kann einen dazu bringen, an den Menschen zu zweifeln." Frauen würden von der Gesellschaft dabei besonders wenig ernst genommen – außer, so Madonna, wenn sie wenig Kleidung tragen. Den Beweis, dass sie Kleidung und ihre Wirkung sehr wohl versteht, lieferte sie kürzlich bei einem Überraschungskonzert auf dem New Yorker Times Square am 4. Juni, das als Auftakt zu ihrem neuen Projekt "Confessions II" diente, einem Nachfolger zu ihrem Album "Confessions on a Dance Floor" von 2005. Für das Konzert holte sie ikonische Stücke aus ihrem Archiv hervor, darunter eine Gucci-Jacke von Designerin Frida Giannini aus der Zeit des ersten "Confessions"-Albums sowie Stiefel von Saint Laurent.

Ihre langjährige Stylistin Rita Melssen erklärte gegenüber dem Magazin Vogue, wie aufwendig die Zusammenstellung der Outfits war: "Wir haben damit angefangen, uns anzuschauen, was sie besitzt, was sie schon getragen hat und was noch nicht." Melssen betonte außerdem, wie bewusst Madonna mit dem Thema Mode umgehe: "Sie versteht die Bedeutung von Kleidung vollkommen. Sie weiß, dass das, was man trägt, alles mit dem Gefühl zu tun hat, das man erzeugen möchte." Die Sängerin ist Mutter von sechs Kindern und blickt auf eine mehr als vier Jahrzehnte lange Karriere in der Musikbranche zurück, in der sie immer wieder mit Tabubrüchen für Aufsehen sorgte.

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Instagram / madonna Madonna posiert mit Sonnenbrille vor der Kamera

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Getty Images Madonna performt mit Drake beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2015 in Indio, Kalifornien

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Getty Images Madonna, Mai 2025