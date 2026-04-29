Weinstein-Prozess: Jessica Mann schildert Horror-Erlebnisse

Am sechsten Verhandlungstag im neu aufgerollten Prozess gegen Harvey Weinstein (74) hat die Hauptbelastungszeugin Jessica Mann vor einem New Yorker Gericht ausgesagt. Der frühere Hollywoodproduzent wirkte laut Bild zu Beginn überraschend gut gelaunt, bis die 40-Jährige den Gerichtssaal betrat. Im Mittelpunkt ihrer Aussage stand ein Treffen vom 18. März 2013 in einem Hotelzimmer im DoubleTree Hilton in Midtown Manhattan: "Ich hatte das Gefühl, er besitzt mich und musste gehorchen", schilderte Jessica. Was ursprünglich als harmloses Brunch-Treffen geplant war, eskalierte laut ihrer Schilderung innerhalb kürzester Zeit.

Unter Tränen beschrieb sie, wie sie versucht habe, das Zimmer zu verlassen, und dabei mit aller Kraft an der Tür gezogen habe – doch Weinstein habe sie zurückgestoßen. "Das war der erste gewalttätige Moment. Ich hatte solche Angst", sagte sie aus. Schließlich habe er ihr befohlen, sich auszuziehen, sie festgehalten und ihre Handgelenke gepackt. "Ich habe ihn angefleht: Bitte nicht", berichtete sie fast schreiend. Ihr zentraler Vorwurf: "Er legte sich auf mich und hat mich vergewaltigt." Obwohl sie danach noch Freunde zum Essen traf und am Abend sogar eine Filmpremiere besuchte, übernachtete sie nicht mehr im Hotel. Aus Angst fuhr sie zu einer Freundin nach New Jersey. "Ich habe im Schrank auf dem Boden geschlafen. Zusammengerollt, um mich abzuschotten", schilderte sie. Den Kontakt zu Harvey habe sie dennoch über insgesamt rund vier Jahre aufrechterhalten.

Harvey wurde wegen der Vorwürfe von Jessica bereits 2020 in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt. 2024 kippte ein Berufungsgericht dieses Urteil jedoch, sodass es nun zu einem erneuten Prozess kam. Im nun laufenden dritten Verfahren, das am 14. April mit der Jury-Auswahl begann, wurde der Produzent im Anklagepunkt der Vergewaltigung dritten Grades konfrontiert. Er bestreitet die Vorwürfe nach wie vor. Bei einer Anhörung im Januar hatte er erklärt: "Ich weiß, dass ich untreu war, ich weiß, dass ich falsch gehandelt habe, aber ich habe nie jemanden angegriffen." In einem Zwischenurteil zu einem früheren Anklagepunkt gegen eine andere Frau, Miriam Haley, war er bereits schuldig gesprochen worden.

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Getty Images Jessica Mann trifft zum Weinstein-Neuverfahren am Manhattan Supreme Court ein, 27. April 2026

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Getty Images Jessica Mann trifft zum erneuten Prozess gegen Harvey Weinstein am Manhattan Criminal Court ein, 21. Mai 2025

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Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung im Strafgericht Manhattan in New York City am 4. März 2026