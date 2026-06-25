Kiefer Sutherland enthüllt Beziehungskrise mit Vater Donald

Knapp zwei Jahre nach dem Tod seines Vaters hat Kiefer Sutherland (59) in einem emotionalen Interview offen über seine Beziehung zu Donald Sutherland (†88) gesprochen. Gegenüber The Arts Hour auf dem BBC World Service gab der 59-jährige Schauspieler und Musiker zu, dass er sein Leben lang um die Anerkennung seines berühmten Vaters gekämpft hat. Donald Sutherland, der im Juni 2024 im Alter von 88 Jahren verstorben ist, habe ihm zwar gesagt, dass er die Erfolgsserie "24" sehr genossen und sich für ihn über den Erfolg gefreut habe. Doch eines habe er von ihm nie gehört: "Nein, nicht das", antwortete Kiefer auf die Frage, ob sein Vater ihm jemals gesagt habe, dass er eine großartige Leistung gezeigt habe. Dennoch sei sein Vater stets der Mensch gewesen, dem er etwas beweisen wollte: "Meine Eltern wären die Ersten, die zugeben würden, dass sie nicht die besten Eltern waren. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich nicht der einfachste Sohn war, aber am Ende des Tages sind sie die Menschen, die ich beeindrucken wollte."

Noch heute vermisst Kiefer seinen Vater – besonders in Momenten, in denen er Dinge erlebt, die er gerne mit ihm geteilt hätte. "Wenn du etwas tust, das du wirklich gerne mit ihnen geteilt hättest, und das muss nicht einmal Arbeit sein, sondern kann auch etwas sein, das meine Tochter getan hat. Dann wird das Vermissen irgendwie schärfer", sagte er im Interview. Kiefer befindet sich derzeit mit der Kiefer Sutherland Band auf Tournee durch die USA, um sein viertes Studioalbum "Grey" zu promoten. Zuvor hatte er bereits das Vereinigte Königreich im Rahmen seiner "Love Will Bring You Home-Tour" bereist.

Kiefer Sutherland wurde am Set des Lebens seines Vaters sozialisiert: Schon im Alter von 13 oder 14 Jahren bekam er durch Donald eine kleine Rolle in dem Film "Max Dugan Returns" – eine Erfahrung, die seine Karriere maßgeblich beeinflusste. Für den Dreh erhielt er mehr Geld als für das gesamte siebenwöchige Theaterstück, das er damals in Kanada spielte. "Ich dachte mir: 'Das mit dem Film muss ich mir näher anschauen'", erinnerte er sich. Seine Eltern hatten sich getrennt, als er drei Jahre alt war. Kiefer wuchs daraufhin bei seiner Mutter, der Schauspielerin Shirley Douglas (†86), in Toronto auf. Sie starb 2020. Seinen Vater sah er meist nur in den Schulferien.

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Getty Images Donald und Kiefer Sutherland im Februar 2016 in Los Angeles

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Getty Images Kiefer Sutherland im April 2024

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Getty Images Donald und Kiefer Sutherland, Schauspieler