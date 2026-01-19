Verhafteter Kiefer Sutherland soll Uber-Fahrer gewürgt haben

Nach Medienberichten soll Kiefer Sutherland (59) in Los Angeles einen Uber-Fahrer mehrfach ins Gesicht geschlagen und versucht haben, ihn zu würgen. Der Vorfall soll sich Anfang Januar nahe dem Sunset Boulevard und der Fairfax Avenue in Hollywood ereignet haben. Der Schauspieler wurde demnach am 12. Januar vorübergehend festgenommen. Offiziell erhoben wurde bisher keine Anklage, die Staatsanwaltschaft erklärte laut Daily Mail, die Polizei habe den Fall noch nicht übergeben. Eine Gerichtsanhörung ist für den 2. Februar terminiert. Nach Angaben von ABC News erklärten Zeugen, Kiefer habe einen alkoholisierten Eindruck gemacht. Der Fahrer will in Panik ausgestiegen sein und rannte davon, während er den Notruf wählte.

Eine Dashcam im Fahrzeug könnte den genauen Ablauf des Vorfalls dokumentiert haben. Medienberichten zufolge steht Kiefer unter dem Verdacht, das Auto ohne Einwilligung betreten und dem Fahrer schwere Drohungen ausgesprochen zu haben. Verletzt wurde demnach niemand so schwer, dass medizinische Hilfe erforderlich gewesen wäre. Nach seiner vorübergehenden Festnahme hinterlegte der Schauspieler eine Kaution in Höhe von 43.014 Euro und kam wieder auf freien Fuß. Vertreter Kiefers sowie des Fahrdienstes wurden um Stellungnahmen gebeten. Aus Ermittlerkreisen heißt es, dass mögliche Anklagepunkte voraussichtlich erst im Laufe des kommenden Monats bekannt gegeben werden könnten.

Der Star aus "24" und "Designated Survivor" hatte in der Vergangenheit offen Fehler eingeräumt, etwa nach einem früheren Alkoholdelikt und erklärte damals, er sei "sehr enttäuscht" von sich gewesen. Noch vor wenigen Wochen würdigte Kiefer auf Instagram Regisseur Rob Reiner (†78) mit persönlichen Worten: "Er war einer der freundlichsten Gentlemen, mit denen ich arbeiten durfte", schrieb er und erinnerte daran, wie prägende Chancen ihn früh in Hollywood vorangebracht hätten. Privat gilt Kiefer als Familienmensch, der in Interviews häufig über enge Bindungen spricht. Der Tod seines Vaters Donald Sutherland (†88) im Sommer 2024 traf ihn sichtlich. Nach einem Dinner mit einem Freund kam es nun zu jenem Abend, der derzeit juristisch aufgearbeitet wird.

Getty Images Kiefer Sutherland bei der Weltpremiere von "Rabbit Hole" beim SXSW im State Theatre in Austin

Getty Images Kiefer Sutherland im Februar 2020

