Ticketverkauf floppt: Kiefer Sutherland muss Tour canceln

Schlechte Nachrichten für Fans von Kiefer Sutherland (59): Der Schauspieler und Musiker muss den US-Teil seiner laufenden "Love Will Bring You Home Tour" absagen. Wie der Musiker jetzt selbst auf Instagram mitteilte, ist der Grund dafür schlicht zu geringe Nachfrage nach Tickets. "Mit großer Enttäuschung muss ich den US-Teil meiner Tour wegen sehr geringer Ticketverkäufe absagen", schrieb er in dem Post. Er wolle es weder den bereits verkauften Tickets noch den Veranstaltungsorten gegenüber für fair halten, vor halb leeren Häusern zu spielen. Fans, die bereits Tickets gekauft haben, sollen ihr Geld zurückbekommen – "an der Stelle, wo sie gekauft wurden", wie Kiefer versicherte. Betroffen von den Absagen sind unter anderem geplante Konzerte in Los Angeles, Boston und Phoenix.

Der Europa- und Großbritannien-Teil der Tour hingegen läuft planmäßig weiter. Zuletzt spielte Kiefer sein finales Europa-Konzert in Belgien und bedankte sich dabei auf Instagram bei den Fans: "Ihr wart alle unglaublich." Aktuell macht der Künstler die britischen Inseln unsicher, mit Auftritten unter anderem in Glasgow, Newcastle, Manchester und Belfast. Ein letzter US-Gig in Las Vegas am 2. Juli soll nach aktuellem Stand noch stattfinden. Touren tut Kiefer derzeit zur Unterstützung seines kommenden vierten Studioalbums "Grey", das Ende Mai erscheinen soll. Im März hatte er auf Instagram erklärt, die Songs seien über einen Zeitraum von zwei Jahren entstanden und würden eine persönlichere Seite von ihm zeigen als frühere Werke.

Doch nicht nur die Tour sorgt derzeit für Gesprächsstoff. Anfang des Jahres war Kiefer in Hollywood festgenommen worden, nachdem es zu einem Vorfall mit einem Rideshare-Fahrer gekommen war. Er wurde wegen des Verdachts auf schwere Bedrohung in Gewahrsam genommen und kam gegen eine Kaution von 50.000 Dollar frei. Die Staatsanwaltschaft des Los Angeles County schickte den Fall laut Daily Mail zurück an die Polizei, um weitere Ermittlungen anzustellen – der Fall ist also noch nicht abgeschlossen. Kiefer, der als Sohn der verstorbenen Schauspiellegende Donald Sutherland (†88) in England geboren wurde und in Kanada aufwuchs, ist vor allem als Jack Bauer aus der Serie "24" bekannt.

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Getty Images Kiefer Sutherland bei der Weltpremiere von "Rabbit Hole" beim SXSW im State Theatre in Austin

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Getty Images Donald und Kiefer Sutherland im Februar 2016 in Los Angeles

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Getty Images Kiefer Sutherland, Musiker