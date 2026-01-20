Donald Sutherland (†88): Das sind seine fünf Kinder

Er war einer der ganz Großen in Hollywood – doch das Vermächtnis von Donald Sutherland (†88) lebt vor allem in seinen fünf Kindern weiter. Der Schauspieler, der am 20. Juni 2024 im Alter von 88 Jahren starb, wurde bereits 1966 zum ersten Mal Vater, als seine Zwillinge Kiefer Sutherland (59) und Rachel Sutherland in London zur Welt kamen. Mit seiner dritten Ehefrau Francine Racette folgten später drei weitere Söhne, wie People zusammenträgt: Roeg, Rossif (47) und der jüngste, Angus Redford Sutherland. Während Kiefer als Serien- und Filmstar selbst zur Ikone wurde, arbeiten seine Geschwister teils hinter den Kulissen, teils vor der Kamera.

Kiefer gilt als der bekannteste Spross der Familie und brillierte in Film und Fernsehen, besonders in der Serie "24". Seine Zwillingsschwester Rachel hingegen zieht es vor, hinter den Kulissen als Produktionsmanagerin zu arbeiten. Roeg ist im Bereich der Talent- und Filmförderung tätig, wobei er sich auf die Finanzierung unabhängiger Projekte spezialisiert hat. Rossif beeindruckte mit seiner Wandelbarkeit in diversen Serien und Filmen, während der jüngste Spross, Angus, sich sowohl vor als auch hinter der Kamera ausprobierte. Besonders bemerkenswert: Angesichts Donalds Bewunderung für Robert Redford (†89) trägt Angus sogar dessen Namen als zweiten Vornamen. Kiefer erinnerte sich im Gespräch mit Variety: "Aber als das Kind geboren wurde, sagte eine Frau auf der Entbindungsstation: (...) 'Sie können ein Kind nicht 'Redford' nennen.' Also nannten wir ihn Angus – Angus Redford."

Trotz des weitreichenden Erfolgs seiner Kinder wog für Donald vor allem die Bedeutung der familiären Beziehung schwer. Er räumte in vergangenen Interviews offen Versäumnisse ein, besonders gegenüber Kiefer, da er durch berufliche Verpflichtungen oft abwesend war. Diese Distanz prägte die Beziehung zwischen Vater und Sohn, doch blieb Kiefer stets stolz auf das Vermächtnis seines Vaters und dessen Lebenswerk. Und umso bedeutsamer wirkten für die Familie auch jene Momente, in denen sich ihre Wege beruflich kreuzten, wie beim gemeinsamen Dreh oder wenn Donald nach einer frühen Studentenrolle von Rossif mit Tränen in den Augen gesagt haben soll: "Kid, das ist es, was du tun sollst."

Getty Images "Die Tribute von Panem"-Star Donald Sutherland

Getty Images Donald und Kiefer Sutherland im Februar 2016 in Los Angeles

Kiefer Sutherland mit Mutter Shirley Douglas und Schwester Rachel Sutherland