Donald Sutherlands (†88) geheime Memoiren sorgen für Ärger

Donald Sutherland (†88), der im Juni 2024 im Alter von 88 Jahren verstarb, sorgt posthum für Schlagzeilen. Der Grund: Seine geheimen Memoiren mit dem Titel "Made Up, But Still True". Nur drei Monate vor seinem Tod hatte der Schauspieler sein Manuskript bei einem Verlag eingereicht. Die Veröffentlichung war ursprünglich für November 2024 geplant, wurde jedoch nie realisiert. Stattdessen hat der Verlag Penguin Random House nun rechtliche Schritte gegen den Nachlass des Stars eingeleitet, wie OK! Magazine berichtet. Im Fokus steht dabei die Forderung, ein ausgezahltes Vorschusshonorar zurückzuerhalten, weil die Familie von Donald angeblich die Veröffentlichung der Memoiren blockiere.

Der Inhalt der Autobiografie ist offenbar der zentrale Streitpunkt. Die Schilderungen werden als unverblümt und "entwaffnend direkt" beschrieben. Donald habe weder persönliche Beziehungen noch unerledigte Konflikte oder familiäre Spannungen beschönigt. Besonders brisant sollen Passagen über den angespannten Kontakt zu seinem ältesten Sohn Kiefer Sutherland (59) sein. Donald soll von Phasen tiefer Entfremdung berichtet haben, in denen er seinen Sohn über Jahre nicht erreichen konnte, und sprach offen von gebrochenem Herzen – zugleich schilderte er aber auch Momente großen väterlichen Stolzes, etwa als er Kiefer bei frühen Proben beobachtete.

Ob die Memoiren nun jemals die Öffentlichkeit erreichen werden, ist fraglich. Die thematisierten familiären Probleme scheinen den Angehörigen des verstorbenen Hollywoodstars ein Dorn im Auge zu sein. Gleichzeitig meldete sich Kiefer selbst nach dem Tod seines Vaters zu Wort und sprach über Dinge, die er bereut. "Unsere größte Enttäuschung war, dass unser Leben sich in verschiedene Richtungen entwickelt hat und wir nicht so viel Zeit miteinander verbrachten, wie wir es gerne getan hätten", verriet er gegenüber Mail Online.

Getty Images Donald Sutherland bei der Premiere zu "The Hunger Games: Mockingjay- Part 2"

Getty Images Donald und Kiefer Sutherland im Februar 2016 in Los Angeles

Getty Images "Die Tribute von Panem"-Star Donald Sutherland