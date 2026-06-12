Nach Festnahme: Uber-Fahrer verklagt Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland (59) steht erneut im Fokus unangenehmer Schlagzeilen: Der Schauspieler wird von Uber-Fahrer Rafael Manvelyan wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs verklagt. Der Vorfall soll sich bereits am 12. Januar ereignet haben. Damals stieg der Hollywoodstar in den Wagen des Fahrers und wirkte nach dessen Darstellung deutlich betrunken. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, soll Kiefer im Wagen zunehmend aggressiv geworden sein. Rafael behauptet, der Passagier habe ihn beschimpft, bedroht und schließlich körperlich attackiert. Nun fordert der Fahrer in seiner Zivilklage Schmerzensgeld sowie zusätzlichen Strafschadenersatz.

In den Unterlagen zur Klage heißt es, Kiefer sei während der Fahrt immer feindseliger und lauter geworden, weil er Verständigungsschwierigkeiten mit dem überwiegend Russisch und Armenisch sprechenden Fahrer gehabt habe. Der Schauspieler soll Rafael mehrfach bedroht und schließlich mit geballten Fäusten gegen Kopf, Gesicht, Nacken und Oberkörper geschlagen haben. Außerdem wirft der Fahrer dem Serienstar vor, ihn in einen Würgegriff genommen und mit dem Tod bedroht zu haben. Rafael soll sich schließlich aus dem Auto befreit haben und auf die Straße geflüchtet sein, doch Kiefer soll ihm noch ein Stück weit gefolgt sein und erneut gerufen haben: "Ich werde dich umbringen." Nach Angaben des Fahrers wurden Teile des Geschehens von einer Dashcam gefilmt, zudem sollen Passanten die Szene beobachtet haben. Rafael gibt an, Verletzungen an Kopf, Gesicht, Nacken, Wirbelsäule und Schulter davongetragen zu haben. Die hinzugezogene Polizei habe demnach eine Schwellung an seiner Stirn bemerkt.

Rafaels Anwältin Mitra Sabouri betont im Gespräch mit TMZ, ihr Mandant stehe nicht gern in der Öffentlichkeit. "Mr. Manvelyan ist ein Privatbürger, der nicht die öffentliche Aufmerksamkeit gesucht hat. Er hat diese Klage eingereicht, um rechtliche Schritte wegen der Verletzungen und Schäden zu verfolgen, die er erlitten hat", erklärt sie. Die Dashcam-Aufnahmen sollen aus Rücksicht auf den Fahrer bislang unter Verschluss bleiben, die Juristin verweist darauf, dass die weiteren Schritte nun vor Gericht geklärt werden. Kiefer war nach dem mutmaßlichen Vorfall bereits vorübergehend festgenommen worden. Die Auseinandersetzung soll sich in der Nähe des Sunset Boulevards in Hollywood ereignet haben. Der Schauspieler, der mit der Echtzeitserie "24" weltweit bekannt wurde, hat sich zu den aktuellen Vorwürfen bislang nicht öffentlich geäußert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kiefer Sutherland bei der Weltpremiere von "Rabbit Hole" beim SXSW im State Theatre in Austin

Anzeige Anzeige

Florian Seefried/Getty Images Schauspieler Kiefer Sutherland bei der Premiere des Films "Monster vs. Aliens" in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kiefer Sutherland im Februar 2020