Donald Sutherland bereute diese Filmabsage

Hollywood-Legende Donald Sutherland (†88) hat eine beeindruckende Karriere hinterlassen: Über sechs Jahrzehnte hinweg war der gebürtige Kanadier in mehr als 200 Film- und Serienproduktionen zu sehen – darunter Klassiker wie "Klute", "Eine ganz normale Familie" und Die Tribute von Panem – The Hunger Games. Doch eine Rolle verfolgte ihn bis an sein Lebensende. Wie das Far Out Magazine berichtete, hatte er es bitter bereut, den Part des Lewis Medlock im Thriller "Beim Sterben ist jeder der Erste" aus dem Jahr 1972 abgelehnt zu haben. Regie führte damals John Boorman, bekannt für "Excalibur". Die Rolle, die Donald schließlich ausschlug, übernahm Burt Reynolds (†82) – und wurde damit zum Superstar.

In dem Survival-Thriller geht es um vier Freunde, die bei einem Kanuausflug in der Wildnis zu Gejagten werden. Donald war nicht der Einzige, der das Angebot ablehnte: Auch Marlon Brando (†80) und Charlton Heston wurden angefragt und schlugen ebenfalls aus. Im Interview erklärte Donald seine damalige Entscheidung – und machte dabei kein Geheimnis aus seiner Reue: "Es ist mir peinlich, denn John Boorman ist ein brillanter Regisseur, und meine Gründe waren einfach dumm. Ich wollte nicht in einem gewalttätigen Film mitspielen. Dumm, wirklich dumm. Das bereue ich." Dennoch räumte er ein, dass die Absage auch eine positive Wendung in seinem Leben mit sich gebracht haben könnte: "Wenn ich den Film gemacht hätte, wäre mein Leben vielleicht ganz anders verlaufen. Dann wäre ich 1971 vielleicht nicht nach Saskatoon gekommen und hätte meine Frau nicht kennengelernt."

Tatsächlich lernte Donald wenig später am Set des Westerns "Ferner Donner" seine spätere Ehefrau Francine Racette kennen. Die beiden heirateten und blieben bis zu seinem Tod zusammen. Donald Sutherland verstarb am 20. Juni 2024 im Alter von 88 Jahren. Viele Stars meldeten sich damals zu Wort, nachdem Kiefer Sutherland (59) die traurige Nachricht öffentlich gemacht hatte. Der Film, den er einst abgelehnt hatte, gilt bis heute als eines der bedeutendsten Werke seines Genres.

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Getty Images "Die Tribute von Panem"-Star Donald Sutherland

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HAL GARB/AFP/Getty Images Burt Reynolds bei den Golden Globes 1998

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ActionPress/ SIPA PRESS Donald Sutherland in "Hunger Games"