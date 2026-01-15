Todesdrohung: Neue Details zu Kiefer Sutherlands Festnahme

Nachdem Hollywoodstar Kiefer Sutherland (59) bereits wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf einen Uber-Fahrer festgenommen wurde, berichten US-Medien jetzt über den genauen Ablauf der Nacht – inklusive Todesdrohungen und eines Notrufs. Wie TMZ unter Berufung auf Polizeiquellen berichtet, war Kiefer am Sonntagabend, dem 11. Januar, nach einem Dinner mit einem Freund in einem Uber Black auf dem Heimweg. Während der Fahrt habe der 59-Jährige den Fahrer plötzlich aufgefordert, anzuhalten und ihn aussteigen zu lassen. Als dieser sich weigerte, soll die Situation eskaliert sein. Der Fahrer wählte schließlich den Notruf und gab an, Kiefer habe ihm gedroht, ihn zu töten, falls er nicht sofort anhalte. Zudem soll der Schauspieler handgreiflich geworden sein.

Laut TMZ könnte es zwischen den beiden zudem eine Sprachbarriere gegeben haben – ob diese zur Eskalation beitrug, ist bislang unklar. Die Polizei bestätigte den Vorfall wenig später offiziell. Beamte des Los Angeles Police Department seien am 12. Januar gegen 0:15 Uhr wegen eines gemeldeten Übergriffs auf einen Ride-Share-Fahrer nahe des Sunset Boulevards gerufen worden. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrgast – später als Kiefer Sutherland identifiziert – den Fahrer körperlich angegriffen und eine strafbare Drohung ausgesprochen habe. Besonders schwer wiegt dabei der Vorwurf der sogenannten "criminal threat". Darunter versteht man nach kalifornischem Recht eine ernst zu nehmende Gewalt- oder Todesdrohung, die beim Opfer berechtigte Angst auslöst. Anders als eine hitzige Beleidigung gilt sie als schweres Verbrechen und kann mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet werden.

Auch wenn das mutmaßliche Opfer vor Ort keine medizinische Behandlung benötigte, wurde Kiefer noch am Tatort festgenommen. Nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 50.000 US-Dollar kam er wieder auf freien Fuß. Seine Gerichtsanhörung ist für den 2. Februar 2026 angesetzt. Die neuen Enthüllungen verleihen dem Fall nun deutlich mehr Brisanz – nicht zuletzt, weil es nicht das erste Mal ist, dass Kiefer mit dem Gesetz in Konflikt gerät.

Nicholas Hunt / Getty Images Schauspieler Kiefer Sutherland

Getty Images Kiefer Sutherland im April 2024

Florian Seefried/Getty Images Schauspieler Kiefer Sutherland bei der Premiere des Films "Monster vs. Aliens" in Berlin