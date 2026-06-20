Herzogin Sophies jüngster Sohn feiert Premiere in Ascot

Royal Ascot 2026 hat einen ganz besonderen Premierengast: James, Earl of Wessex, hat am vierten Tag der traditionsreichen Pferderennwoche zum allerersten Mal an dem gesellschaftlichen Großereignis teilgenommen. Der jüngste Sohn von Herzogin Sophie von Edinburgh (61) war auf der Tribüne zu sehen – direkt an der Seite seiner Mutter. Für den Neffen von König Charles (77) war es ein Debüt der royalen Art, das er zunächst mit einer eher reservierten Miene in Empfang nahm, bevor er sich sichtlich entspannte und gelöster wirkte.

Auch das Königspaar selbst ließ es sich nicht nehmen, stilvoll bei Royal Ascot aufzutreten. König Charles und Königin Camilla (78) fuhren gemeinsam in einer Kutsche vor – mit dabei: Prinz Saud bin Khalid bin Abdullah sowie John Warren, der frühere Race-Manager der verstorbenen Queen Elizabeth. Das traditionelle Einfahren des Königspaares in der Kutsche gilt als einer der festlichen Höhepunkte der Veranstaltung.

Royal Ascot ist eines der renommiertesten Pferderennen der Welt und blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück. Das Ereignis zieht nicht nur Pferdesport-Begeisterte, sondern auch die britische High Society an und gilt als einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender. Für Sophie ist es eine vertraute Veranstaltung – dass sie ihren Sohn James nun erstmals an ihrer Seite dabei hatte, machte den diesjährigen vierten Renntag zu einem besonderen Familienmoment.

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Getty Images Sophie, Duchess of Edinburgh, und James, Earl of Wessex nach dem Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

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Getty Images Zara Tindall, Herzogin Sophie, Prinzessin Anne und Prinz Edward beim Royal Ascot 2026 in Ascot

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Getty Images König Charles und Königin Camilla am Ladies’ Day der Royal Ascot