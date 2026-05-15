Daniel Aminati macht emotionales Geständnis zum Vatertag

Zum Vatertag hat sich Daniel Aminati (52) mit einem emotionalen Video bei seinen Instagram-Followern gemeldet. In dem Reel zeigt der Moderator private Aufnahmen mit seiner dreijährigen Tochter Charly Malika und spricht offen über die Belastungen, die die Trennung von seiner Noch-Ehefrau Patrice Aminati (31) für ihn mit sich gebracht hat. "An alle Daddys, die es genauso lieben wie ich – schöner Vatertag. Bleibt stark und bleibt geduldig", schrieb er dazu. Die vergangenen Monate bezeichnete Daniel in dem Video als "die schwerste Zeit meines Lebens".

Der 52-Jährige schildert darin unter anderem, wie er seine Tochter nach einer gemeinsamen Woche in den Kindergarten gebracht hat und sie nun eine Woche lang nicht sehen wird. "Ich weiß nicht, für wen diese Abschiede schwerer sind", sagte er und fügte hinzu: "Man hat sie ja drei Jahre irgendwie fast täglich bei sich gehabt." Gleichzeitig betonte er, wie wichtig Charly Malika für ihn ist: "Meine kleine Tochter ist für mich so heilsam. Ein absoluter Sonnenschein. Ein absolutes Licht." Am Ende des Videos wandte er sich direkt an sie: "Ohne dich zu sein, ist für mich unvorstellbar. Ich liebe dein Lächeln und jetzt schon auf deinem Gesicht so viel Weisheit zu sehen."

Daniel und Patrice hatten im April 2022 geheiratet, vier Monate vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter. Im Herbst 2025 trennte sich das Paar. Wenige Monate später machte Patrice das Ehe-Aus öffentlich. Seitdem lebt sie mit Charly Malika bei ihren Eltern. Die Unternehmerin kämpft seit drei Jahren gegen schwarzen Hautkrebs; nach eigenen Angaben ist eine vollständige Heilung nicht mehr möglich. Daniel zog nach der Trennung ins Grüne und erklärte im Video, er habe sich "komplett ausgerichtet auf Familie." Dass er kein gutes Vorbild als Vater gehabt habe, treibe ihn dabei an: "Ich bin jetzt auch der Papa, den ich mir selber gewünscht hätte."

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Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Tochter Charly, August 2025

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Imago Daniel Aminati, Moderator

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Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025