Noah Cyrus über die besondere Liebe zu Frankie

Noah Cyrus (26) und Frankie Jonas (25) haben gemeinsam den Song "High and Sad" veröffentlicht – und die Sängerin nutzte den Anlass für einen emotionalen Rückblick auf ihre langjährige Freundschaft. Auf Instagram teilte sie einen langen Post, in dem sie offen darüber sprach, wie es sich anfühlte, in ihrer Familie immer als Underdog wahrgenommen zu werden. Frankie sei dabei eine ganz besondere Person in ihrem Leben gewesen, weil er genau diese Gefühle geteilt habe. "Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass niemand mein genaues Leben und meine Erfahrungen verstehen könnte – wie es sich anfühlt, als der 'Underdog' einer Familie angesehen zu werden. Aber wann immer ich an Franklin gedacht habe, wusste ich, dass er irgendwo diese gleichen Gefühle und Momente versteht und teilt, die nur wir beide, und sehr wenige Menschen, wirklich nachvollziehen können", schrieb die Sängerin.

Kennengelernt haben sich Noah und Frankie bereits im Jahr 2006, als sie gerade sechs Jahre alt war. In ihrem Post beschreibt sie, dass sie von Anfang an unzertrennlich gewesen seien und er sofort ihr bester Freund wurde. Ihre Verbindung vergleicht sie mit den Figuren aus dem Animationsfilm "Ponyo" von 2008, in dem beide die englischen Synchronstimmen der Hauptfiguren Ponyo und Sōsuke sprachen, wie das Magazin People berichtet. "Es war wie eine Animation unserer Geschichte und wie wir uns irgendwie gefunden haben", schrieb sie. Passend dazu ließen sich die beiden kurz vor der Veröffentlichung des Songs sogar passende Tattoos stechen, die auf ihre "Ponyo"-Charaktere anspielen. Auch Frankie meldete sich auf Instagram zu Wort: "Es ist ein Geschenk, diesen Song mit jemandem zu teilen, mit dem ich so viel Leben geteilt habe", schrieb er und nannte Noah "Ponyo zu meinem Sōsuke."

Dass ausgerechnet Noah und Frankie eine so enge Verbindung haben, ist kein Zufall – beide wuchsen im Schatten berühmterer Geschwister auf. Noahs Schwester Miley Cyrus (33) ist als Sängerin und Schauspielerin weltbekannt, Frankies Brüder Joe, Kevin und Nick wurden als Boyband Jonas Brothers zu Weltstars. Miley tourte bereits 2007 und 2008 gemeinsam mit den Jonas Brothers auf der "Best of Both Worlds Tour". Dass Noah und Frankie als Kinder füreinander da waren, beschreibt sie in ihrem Post als "reine, unzerstörbare, kindliche Liebe" – eine Freundschaft, die bis heute anhält.

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Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

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Instagram / noahcyrus Noah Cyrus und Frankie Jonas

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Getty Images Noah Cyrus und Frankie Jonas 2009