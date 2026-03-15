Noah Cyrus: Berühmte Familie inspirierte ihren neuen Song

Noah Cyrus (26) lässt sich beim Schreiben ihrer Songs von ihrer berühmten Familie inspirieren! Für die Kinoverfilmung des Colleen-Hoover-Romans "Reminders of Him" schrieb die Sängerin den gefühlvollen Song "Light Over the Hill". Im Gespräch mit dem Magazin People verriet sie nun, dass sie ihre persönlichen Erlebnisse mit ihren Liebsten in ihre Arbeit einfließen ließ. "Ich denke, dass meine Botschaft und die Botschaften des Films wirklich zusammengepasst haben", sagte sie während der Filmpremiere in Los Angeles, zu der sie gemeinsam mit ihrer Mutter Tish Cyrus (58) erschien.

Noah erzählte, dass sie sich bei der Arbeit am Song eng an der Atmosphäre des Films orientierte – und dabei immer wieder bei ihren eigenen Familiengeschichten landete. Die Handlung rund um Familie, Neuanfänge und hoffnungsvolle zweite Chancen habe sie sofort berührt: "Ich habe das in den vergangenen Jahren sehr oft erlebt und es war schön, ein Stück von mir selbst in diese Geschichte einfließen zu lassen", erklärt die Musikerin weiter. Die Zusammenarbeit mit der Filmproduktion habe ihr dabei große Freude bereitet: Es sei für sie schon immer ein großer Wunsch gewesen, so eng mit einem Regisseur an einem Projekt zu arbeiten. Künftig wolle sie deshalb unbedingt noch häufiger Musik speziell für Filme schreiben.

In der berühmten Cyrus-Familie war in den vergangenen Jahren einiges los. Nach der Scheidung von Tish und Billy Ray Cyrus (64) wurde viel über Spannungen im Clan spekuliert. Noahs Schwester Miley Cyrus (33) sprach im Podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky" offen darüber, dass die vergangenen zehn Jahre für alle ziemlich schwierig gewesen seien. Es habe Zeiten gegeben, in denen "die Hälfte von uns nicht miteinander gesprochen hat". Inzwischen scheinen sich die Familienmitglieder jedoch wieder angenähert zu haben. Miley berichtete, wie wichtig es für sie gewesen sei, die Kommunikation wiederherzustellen, während Noah in einem weiteren Gespräch mit People betonte, dass sie sich von öffentlicher "Drama"-Wahrnehmung fernhalte und sich vor allem auf den inneren Zusammenhalt konzentriere: Am Ende des Tages sei es für sie einfach eine Familie, die durch ganz normale Höhen und Tiefen geht.

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Getty Images Noah Cyrus bei der Premiere von Universals "Reminders Of Him" in Los Angeles

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Imago Tish Cyrus und Noah Cyrus bei der Premiere von "Reminders of Him" im Hollywood Legion Theater in Los Angeles

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Getty Images Miley Cyrus und ihre Familie bei der "Hannah Montana - Der Film"-Premiere 2009