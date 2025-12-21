Wilde Babybauch-Gerüchte: Ist Noah Cyrus wirklich schwanger?

Noah Cyrus (25) sorgt wieder für Gesprächsstoff: In den sozialen Netzwerken wird seit Tagen heiß diskutiert, ob die Sängerin und kleine Schwester von Superstar Miley Cyrus (33) schwanger sein könnte. Auslöser sind neue Clips und Fotos auf TikTok und Instagram, auf denen Fans einen vermeintlichen Babybauch erkannt haben wollen. Bestätigt ist das allerdings nicht. Weder die 25-Jährige noch ihr Umfeld haben sich zu dem Thema geäußert – ein offizielles Statement fehlt. Klar ist nur: Die Diskussion nimmt Fahrt auf, während die Musikerin selbst öffentlich schweigt und ihren Fokus offenbar auf ihre Musik legt. Das heizt die Gerüchte weiter an, ohne neue Fakten zu liefern.

Ein Blick auf die Lage zeigt: Konkrete Hinweise auf eine Schwangerschaft gibt es derzeit nicht. Das US-Portal Hollywood Gossip stellte klar: "Trotz vieler Fangerüchte, die Noah Cyrus mit einer Schwangerschaft in Verbindung bringen, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sie schwanger ist." Vieles, was kursiert, scheint eher aus Fanposts zu stammen, in denen Menschen über Musik während der eigenen Schwangerschaft sprechen – und dabei Noahs Songs erwähnen. Die Sängerin, die mit ihrem Debüt 2016 auf sich aufmerksam machte und seither mehrere Songs und ein Album nachgelegt hat, arbeitet derweil weiter an ihrer Karriere. Ihr Liebesleben, das früher mit Höhen und Tiefen Schlagzeilen machte, hält sie inzwischen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist nur, dass sie seit 2023 mit dem Düsseldorfer Modedesigner Pinkus verlobt ist und er derzeit seinen Umzug in die USA zu ihr plant.

Während das Netz also rätselt, zeigt sich Noah auf einer anderen Ebene äußerst offen: Die Sängerin spricht seit Jahren ehrlich über ihre geistige Gesundheit. Erst kürzlich hat sie im Interview mit dem Magazin People erzählt, wie sie mit Suchtproblemen und psychischen Herausforderungen zu kämpfen hatte: "Ich habe eine, wie ich glaube, sehr dunkle Zeit, die ich durchgemacht habe, positiv überstanden." Viele Bewunderer berichten, dass ihnen Songs der Musikerin durch schwierige Zeiten geholfen haben und sie sich von ihren ehrlichen Texten verstanden fühlen. In Fankreisen gilt sie als jemand, der seine Reichweite nutzt, um mentale Probleme zu enttabuisieren, statt sie zu verstecken.

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Instagram Noah Cyrus mit ihrem Verlobten Pinkus

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin