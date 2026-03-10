Nach Streit: Noah und Tish Cyrus zeigen sich vereint

Noah Cyrus (26) und ihre Mutter Tish Cyrus (58) feiern ein besonderes Comeback auf dem roten Teppich: In Los Angeles zeigen sich die Sängerin und die Produzentin jetzt erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit, nachdem Berichte über ein Liebesdreieck für Schlagzeilen gesorgt hatten. Demnach soll Tishs Ehemann Dominic Purcell (56), der aus der Serie "Prison Break" bekannt ist, sich mit Noah getroffen haben, bevor er eine Beziehung mit ihrer Mutter einging. Doch nun posieren die beiden Arm in Arm bei der Premiere des Films "Reminders of Him" im Hollywood Legion Theater und strahlen in die Kameras. Wie Daily Mail berichtet, ist Noahs Song "Light over the Hill" Anlass für diesen Auftritt. Demnach hat die Musikerin das Lied eigens für den Soundtrack des Dramas geschrieben. Mit ihrem harmonischen Auftritt senden Mutter und Tochter damit ein deutliches Signal in Richtung Versöhnung.

Für das Glamour-Event wählte Noah einen besonders auffälligen Look: Die Sängerin erschien in einem gewagten, eng anliegenden schwarzen Kleid, das mit zerrissenen Details für einen edgy Auftritt sorgte. Dazu kombinierte sie einen schwarzen Federschal und hohe schwarze Heels. Tish setzte auf einen eleganten, aber lässigen Style und trug einen schulterfreien schwarzen Pullover zu einer passenden schwarzen Hose, die sie mit zarten Riemchen-High-Heels und großen goldenen Creolen abrundete. Auch andere Stars ließen sich die Premiere nicht entgehen: Countrystar Lainey Wilson (33) lief in einer transparenten, verspielten Spitzenbluse und Schlaghosen über den Teppich, während Autorin Colleen Hoover (46) in einem figurbetonten schwarzen Kleid mit Schlüsselloch-Ausschnitt die Verfilmung ihres Erfolgsromans feierte.

Die Familiengeschichte hinter Noah und Tish sorgt seit Längerem für Aufmerksamkeit. Tish war fast drei Jahrzehnte mit Countrymusiker Billy Ray Cyrus (64) verheiratet, mit dem sie unter anderem Tochter Noah und Weltstar Miley Cyrus (33) hat. Noah ist als jüngstes Kind der beiden längst aus dem Schatten ihrer berühmten Schwester herausgetreten und machte sich mit eigenen Songs und einem sehr individuellen Stil einen Namen. In den vergangenen Monaten stand die Familie aber vor allem wegen privater Turbulenzen rund um Tishs Ehemann Dominic Purcell in den Schlagzeilen. Umso mehr richtet sich bei diesem Auftritt der Blick auf das persönliche Miteinander von Mutter und Tochter, die in Los Angeles nun Seite an Seite über den roten Teppich schreiten.

Getty Images Tish Cyrus und Noah Cyrus bei der Premiere von Universals "Reminders Of Him" im Hollywood Legion Theater in Los Angeles

Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

Imago Tish Cyrus und Noah Cyrus bei der Premiere von "Reminders of Him" im Hollywood Legion Theater in Los Angeles