Aua: Noah Cyrus stürzt live auf der Bühne während Festival

Beim Saskatchewan Jazz Festival in Saskatoon ist Sängerin Noah Cyrus (26) mitten während ihres Auftritts gestürzt. Wie ein Video zeigt, das von dem Vorfall kursiert, war die 26-Jährige am Montag gerade in ihre Performance vertieft, als sie plötzlich stolperte und auf der Bühne zu Fall kam. Doch anstatt die Show zu unterbrechen, bewies die Sängerin Humor und Selbstbewusstsein – sie sang einfach vom Boden aus weiter und rief dabei ins Publikum, man solle den Moment doch bitte auf TikTok hochladen.

Kurz darauf stand Noah wieder auf, klopfte sich ab und machte nahtlos mit ihrer Performance weiter, wie TMZ berichtet. Um zu zeigen, dass sie der Sturz nicht aus dem Konzept gebracht hatte, legte sie sogar noch eine Schippe drauf – mit extra ausgeprägten Kicks bei ihren Tanzbewegungen machte sie deutlich, dass sie keine Angst vor einem erneuten Missgeschick hat. Den Rest ihres Sets absolvierte sie ohne weitere Zwischenfälle.

Noah ist die jüngere Schwester von Miley Cyrus (33) und startete ihre Musikkarriere 2016. Mit ihrer Single "Make Me (Cry)" gelang ihr damals ein beachtlicher Einstand in der Musikbranche. Neben ihrer Karriere als Sängerin war sie auch schon als Schauspielerin tätig. Zuletzt sorgte sie vor allem mit ihrer Musik für Aufmerksamkeit – und jetzt eben auch mit einem unfreiwilligen Moment auf der Bühne, den sie mit viel Gelassenheit meisterte.

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Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

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Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

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Getty Images Miley Cyrus, Tish Cyrus und Noah Cyrus auf der Bühne