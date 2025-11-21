Darum hat Noah Cyrus ihren Verlobten noch nicht geheiratet

Noah Cyrus (25) hat ihre Verlobung im Juni 2023 öffentlich gemacht, doch bisher haben sie und ihr Verlobter Pinkus noch nicht geheiratet. Die Sängerin verriet nun, dass der deutsche Modedesigner aktuell dabei ist, seinen Umzug von Düsseldorf in die USA zu organisieren und die Hochzeit deshalb aktuell keine Priorität hat. "Es sind einfach viele verschiedene Dinge zu beachten, wenn jemand sein Leben in ein anderes Land verlegt, also gehen wir gerade durch diesen Prozess", sagte Noah in der "Zach Sang Show" am 17. November.

Wie sehr Noah die Verbindung zu Pinkus' Heimat schätzt, machte sie in dem Gespräch ebenfalls deutlich. "Er kommt aus Düsseldorf und ich liebe es dort. Es erinnert mich sehr an Nashville", sagte sie. Die 25-Jährige wünscht sich, langfristig sowohl in den USA als auch in Deutschland ein Zuhause zu haben. "Ich möchte unbedingt mehr Zeit dort verbringen", schwärmte die Sängerin.

Bereits im August sprach sie in einem Interview mit dem Magazin People darüber, was ihr in der Beziehung mit Pinkus besonders wichtig ist. "Liebe und Partnerschaft bedeuten für mich offene Kommunikation und gegenseitige Unterstützung." Noah, die in der Vergangenheit mit Suchtproblemen und psychischen Herausforderungen zu kämpfen hatte, betonte, wie glücklich und sicher sie sich in ihrer Beziehung mit Pinkus fühle und beschrieb diese Zeit als die beste Phase ihres Lebens. Außerdem hat die Sängerin klare Visionen für die kommenden Jahre. "Ich möchte Mutter werden. Das ist mein größter Wunsch im Leben", erklärte sie.

Instagram / pinkusss Pinkus und Noah Cyrus im Juni 2023

Instagram Noah Cyrus mit ihrem Verlobten Pinkus

Instagram / noahcyrus Noah Cyrus mit ihrem Verlobten Pinkus