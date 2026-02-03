Noah Cyrus gesteht: In diesen Jonas-Bruder war sie verliebt

Noah Cyrus (26), die jüngere Schwester von Miley Cyrus (33), hat im Netz eine lustige Erinnerung aus ihrer Kindheit preisgegeben: Sie war einst in Franklin Jonas (25) verknallt, den jüngsten Bruder von Kevin (38), Joe (36) und Nick Jonas (33). Die Sängerin teilte in einem TikTok-Video, wie sie und ihre beste Freundin zu "Lovebug", einem Song der Jonas Brothers, abrocken. "Ich war so verliebt in Frankie", kommentierte Noah unter einem Beitrag. Besonders bei den Dreharbeiten zu "Ponyo" und auf Tour mit ihren Geschwistern sei sie von ihm begeistert gewesen.

Der Song "Lovebug", der angeblich von Nick über Noahs Schwester Miley geschrieben wurde, sorgte bei den Fans für Nostalgie. Noah und Franklin waren nicht nur bei "Ponyo" Co-Stars, sondern verbrachten auch viel Zeit miteinander, als die Jonas Brothers 2008 Mileys "Best of Both Worlds"-Tour begleiteten. Neben Franklin entpuppte sich aber auch ein anderer Disney-Star als Schwarm der kleinen Noah: Mitchel Musso (34), bekannt aus "Hannah Montana". Mit fünf Jahren dachte sie sogar, er könne an ihr interessiert sein, wie sie scherzhaft in einem weiteren TikTok gestand, so E! Online.

Heute liegen die Disney-Zeiten längst hinter Noah, die mittlerweile erwachsen ist und ihre Zukunft plant. Seit 2023 ist sie mit ihrem Partner Pinkus verlobt. Die Hochzeitsvorbereitungen gestalten sich jedoch etwas komplizierter, da Pinkus aus einem anderen Land stammt. "Es gibt viele organisatorische Hürden", verriet sie in einem Interview. Dennoch genießt sie die Zeit mit ihrem Partner und blickt voller Vorfreude auf den bevorstehenden neuen Lebensabschnitt.

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Getty Images Noah Cyrus und Frankie Jonas 2009

Getty Images Noah und Miley Cyrus im Juni 2017