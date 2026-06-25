Samira gesteht: Sie spürt noch Anziehung zu Serkan Yavuz

In ihrem Podcast "Main Character Mode" spricht Samira Yavuz (32) mit Gast Senna Gammour (46) über ihr Liebes-Aus mit Serkan Yavuz (33). Die beiden Realitystars lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen, heirateten und bekamen zwei gemeinsame Kinder. Anfang 2025 kam heraus, dass Serkan Samira fremdgegangen ist – seither gehen sie getrennte Wege, kümmern sich jedoch gemeinsam um die Töchter Nova und Valea. "Aber würdest du sagen, dass du noch Gefühle für ihn hast?", hakt Senna nach. Samira betont, sie werde immer Gefühle für Serkan haben, allein, weil er der Vater ihrer Kinder sei. "Nee, ich rede von dieser Anziehung. Es gibt ja Liebe, aber es gibt auch diese Anziehungskraft", korrigiert sich Senna. Samira schweigt kurz und beginnt dann, vielsagend zu grinsen.

Samira gesteht, dass sie sich noch zu Serkan hingezogen fühlt. "Diese Anziehungskraft, die ist, glaube ich, nie weg – weil ich das bei ihm hatte, dass es Klick gemacht hat. Das ist nie vorbei", erklärt sie. Dennoch sei die Situation nicht so einfach. Die 32-Jährige vergleicht sich mit einem Reh, das im Wald von Serkan angeschossen wurde. Gleichzeitig sei er auch derjenige, der danach ihre Wunden verarztet habe. Das stelle sie emotional vor ein großes Problem. "Man fühlt sich hingezogen, [...] das hört auch nicht auf, auch wenn es weh tut. Aber ich kann es halt nicht vergessen. Und ich möchte auch nicht mehr im Schmerz sitzen", meint Samira und betont: "Anziehung ist das eine, Liebe im Sinne von Vertrauen und Hingabe, das ist was anderes."

Trotz der komplizierten Situation wollen Samira und Serkan für ihre Sprösslinge gemeinsam an einem Strang ziehen. In seiner Instagram-Story betonte Serkan kürzlich selbst, dass Nova und Valea stets an erster Stelle stünden. "Ich hab auch Scheiße gebaut und muss mich später verantworten, aber das heißt nicht, dass ich mich komplett verziehen kann", erklärte er und betonte: "Meine Kinder werden immer einen Papa haben, zu dem sie auch bei allen Angelegenheiten kommen können, ohne Scham, Angst oder sonst was."

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz, Oktober 2024

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und Serkan Yavuz im September 2023

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Instagram / serkan_yavuz Nova, Samira, Serkan und Valea Yavuz im Mai 2025