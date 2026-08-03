Serkan Yavuz enthüllt: Seine Töchter lernen kaum Türkisch

Serkan Yavuz (33) spricht auf Instagram ungewöhnlich offen über den Sprachenmix in seiner Familie. Der Realitystar ist Papa der beiden Mädchen Nova und Valea, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Samira (32) großzieht. In einer Fragerunde wollte nun ein Follower wissen, ob Serkan seinen Kindern eigentlich Türkisch beibringt oder zu Hause hauptsächlich Deutsch gesprochen wird. Er machte daraufhin deutlich, wie es aktuell wirklich in seinem Alltag mit den beiden Töchtern aussieht – und dass ihn das Thema selbst ganz schön beschäftigt.

Wie Serkan auf der Plattform erklärte, spricht er mit beiden Töchtern tatsächlich ausschließlich Deutsch. "Das ärgert mich tatsächlich so, weil ich echt nur deutsch mit beiden rede", gestand er seinen Followern. Als die Familie noch in Regensburg lebte, hatte er seine Eltern gebeten, ausschließlich Türkisch mit den Kindern zu sprechen. "Damals, als wir noch in Regensburg gewohnt haben, hab ich meinen Eltern aufgetragen, wenn sie da sind – und die waren ja wirklich fast alle zwei Tage zu Besuch oder ich bei ihnen –, dass sie nur Türkisch reden", erklärte er. Mit dem Umzug sei diese Routine jedoch verloren gegangen. Heute bringe er seinen Töchtern zwar manchmal ein paar Grundbegriffe bei, verliere das Thema dann aber schnell wieder aus dem Blick. "Schade echt, weil es so schön gewesen wäre, wenn sie das mitgenommen hätten", betonte Serkan.

Serkan hatte in der Vergangenheit bereits gezeigt, wie wichtig ihm seine Rolle als Vater ist. Der Influencer spricht in seinem Podcast "unREAL" immer wieder offen über Familienplanung und Alltag mit den Kindern. Dort stellte er sich sogar schon einem Lügendetektortest und beantwortete intime Fragen zu weiteren Nachwuchsplänen mit Ex-Partnerin Samira. Auf Social Media gewährt der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat regelmäßig Einblicke in gemeinsame Momente mit den Mädchen – vom Kuscheln auf der Couch bis zu kleinen Ausflügen – und zeigt so, wie eng die Bindung zwischen ihm und seinen beiden Töchtern ist.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova, Oktober 2025

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025