Serkan Yavuz' Liebesgeständnis schmeichelt seiner Ex Samira

Serkan Yavuz (33) hat vor Kurzem mit einem überraschenden Liebesgeständnis für Aufsehen gesorgt: In seinem Podcast "unREAL" ließ sich der Realitystar an einen Lügendetektor anschließen und gab dabei offen zu, dass er seine Ex Samira Yavuz (32) noch immer liebt. Die ehrlichen Worte sorgten nicht nur bei den Fans für Gesprächsstoff, sondern erreichten nun auch Samira selbst. Auf Instagram wurde die Zweifach-Mama jetzt gefragt, ob sie der Podcast-Auftritt "berührt" habe.

Samira erklärte, dass sie der Umgang ihres Ex mit seinen Gefühlen durchaus bewegt habe. "Ja, ich fand es schon krass, dass er öffentlich zu seinen Gefühlen steht", schrieb sie auf Instagram. Zwar sei sie von dem Lügendetektor-Test zunächst überrascht gewesen, allerdings habe Serkan sie vorab eingebunden und den Podcast nicht veröffentlicht, wenn sie nicht damit einverstanden gewesen wäre. Besonders seine Offenheit scheint bei Samira Eindruck hinterlassen zu haben: "Ich finde es mutig, trotz der Situation so zu seinen Gefühlen zu stehen. Und natürlich schmeichelt mir das auch."

Bereits kurz nach der Veröffentlichung der Podcastfolge hatte sich Samira mit einer ersten Reaktion bei ihren Followern gemeldet. Dabei erklärte sie, zunächst "geschockt" gewesen zu sein. Nachdem sie sich die Folge angehört hatte, habe sie das Ganze zunächst mit einem "Ja gut" abgehakt. Inzwischen scheint Serkans Liebeserklärung bei ihr jedoch noch einmal nachgewirkt zu haben. Ob die offenen Worte tatsächlich etwas zwischen den beiden verändern können, bleibt allerdings fraglich.

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