Nichts Neues: Samira Yavuz sind Ex Serkans Gefühle bekannt

Serkan Yavuz (33) hatte vor Kurzem offen zugegeben, dass er noch Gefühle für seine Ex-Partnerin Samira Yavuz (32) hat – darüber war sich die Zweifachmama aber schon bewusst. In ihrem Podcast "Main Character Mode" erklärte sie, dass die Liebeserklärung für sie keine große Überraschung gewesen sei. Dass Serkan seine Emotionen ausgerechnet vor einem Millionenpublikum offengelegt hat, findet sie dennoch bemerkenswert: "Ich finde es auf jeden Fall supermutig, dass er das öffentlich so geteilt hat und öffentlich auch so zu seinen Gefühlen steht." Inhaltlich sei ihr das Ganze allerdings längst vertraut gewesen. "Mir ist das natürlich nicht unbekannt. Wir reden ja doch auch, wir haben ja auch einen guten Kontakt und es ist jetzt nichts, was ich jetzt nicht gewusst habe", stellte die Reality-TV-Bekanntheit klar.

Zuvor hatte Samira erzählt, sie sei zunächst geschockt gewesen – gemeint war damit aber nicht das Geständnis selbst. "Als ich gesagt habe, ich sei schockiert, war ich eigentlich mehr schockiert wegen dieses Lügendetektortests", präzisierte sie in ihrem Podcast. Serkan habe sie vor der Veröffentlichung eingeweiht und ihr sogar angeboten, die entsprechende Passage herauszuschneiden, falls sie damit ein Problem hätte. Über seine Worte habe sie sich durchaus gefreut, größere Hoffnungen verbindet sie damit jedoch nicht: "Das, was er da gesagt hat, fand ich ehrlich gesagt schon schön, aber so wie er es eben auch sagte: Erstmal ist das sein Wunsch und erstmal haben wir superviel erlebt und ja… Das macht ja nicht alles wett." Besonders mutig finde sie es dennoch – unter anderem, ihr Ex zu seinen Gefühlen stehe, obwohl sie ihm aktuell keine vergleichbaren Emotionen entgegenbringe.

Serkan unterzog sich vergangene Woche in seinem Podcast "unReal" einem Lügendetektortest. In diesem gab er zu, dass er aktuell verliebt sei. "Es ist ja kein aktuell, sondern schon eigentlich so ein 'Immer'", fügte er hinzu und erklärte, dass er Samira seit der Trennung Anfang des vergangenen Jahres nicht aus seinem Kopf bekomme. Auch auf die Frage nach einem Liebescomeback mit der Mutter seiner Töchter antwortete er mit einem ehrlichen "Ja", welches daraufhin als die Wahrheit ausgewertet wurde.

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz bei ihrer Night Out, Juli 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar