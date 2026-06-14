"Sie sind meine Welt": Serkan Yavuz schwärmt vom Vatersein

Trotz der Trennung von seiner Ex-Frau Samira Yavuz (32) hat Serkan Yavuz (33) klargestellt, dass seine beiden Töchter stets an erster Stelle stehen. In einer emotionalen Instagram-Story schwärmte der Realitystar vom Vatersein und betonte, dass es für ihn absolut selbstverständlich sei, sich um seine Kinder zu kümmern – ganz gleich, was zwischen ihm und Samira vorgefallen ist. Mit klaren Worten richtete er sich auch an Väter, die genau das nicht tun und sich aus dem Leben ihrer Kinder zurückziehen.

In seinem Statement räumte Serkan offen ein, als Ehemann Fehler gemacht zu haben: "Ich hab auch Scheiße gebaut und muss mich später verantworten, aber das heißt nicht, dass ich mich komplett verziehen kann." Gleichzeitig machte er deutlich, welches Ziel er als Vater verfolgt: "Meine Kinder werden immer einen Papa haben, zu dem sie auch bei allen Angelegenheiten kommen können, ohne Scham, Angst oder sonst was." Väter, die ihre Kinder im Stich lassen, bezeichnete er als "Versager" und "Nichtsnutze" und schloss seinen Post mit einem direkten Appell: "Kinder benötigen auch Väter."

Wörtlich schrieb er in seiner Instagram-Story: "Mein Appell an die Vollzeit-Versager da draußen, die kleine süße Seelen alleine lassen. Kinder benötigen auch VÄTER." Dass ihm seine Rolle als Papa besonders viel bedeutet, wurde in seinen Worten immer wieder deutlich. So erklärte er auch, dass er als Vater ein ähnliches Vertrauensverhältnis zu seinen Kindern anstrebe, wie sie es zu ihrer Mutter haben. Im Mittelpunkt seiner Botschaft standen damit nicht nur Verantwortung und Präsenz, sondern vor allem das enge Band zu seinen beiden Töchtern.

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Imago Serkan Yavuz beim Photocall zur Amazon-Show "The 50" in der Wolkenburg, Köln, April 2024

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Nova, 11. Februar 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea