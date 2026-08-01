"Schon Bock": Samira Yavuz plant bereits ihr Weihnachtsfest

Obwohl der Sommer noch in vollem Gange ist und in Teilen von Deutschland knapp 30 Grad herrschen, denkt Samira Yavuz (32) bereits an die kommende Weihnachtszeit. Die Realitybekanntheit verriet jetzt in ihrem Podcast "Main Character Mode", dass sie nicht nur Vorfreude auf das Fest verspürt, sondern auch schon konkrete Pläne für die Feiertage hat. "Es ist Sommer und ich hab schon Bock auf Weihnachten", gestand sie mit einem Schmunzeln.

Laut ihrer Schilderung im Podcast soll Weihnachten dieses Jahr bei ihr gemütlich und überschaubar ablaufen. Am 23. Dezember möchte sie bereits alles fertig gekocht haben, bevor es am Heiligabend mit ihrer Tochter Nova in die Kirche geht. Anschließend trifft sie sich mit der Familie – und statt vieler Einzelgeschenke soll unter den Erwachsenen gewichtelt werden: "Dann hat man nicht 'Millionen' Geschenke unter dem Baum", erklärte sie. Auf den ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag plant Samira dann ein besonderes Highlight: ein Motto-Weihnachten mit ihren Freundinnen. Dabei schwebt ihr ein gelungenes Rundum-Paket vor – mit einem Koch, Spielen, Musik, einer Candy Bar und Alkohol. "Nochmal ein richtig schönes chilliges Party-Weihnachten mit meinen Mädels", beschrieb sie die Idee.

Ihren Ex Serkan Yavuz (33) erwähnte Samira bei ihren Weihnachtsplänen nicht konkret. Dabei hatte er nur einen Tag zuvor in seinem Podcast "unREAL" für einen echten Knaller gesorgt. Dort wurde er mehr oder weniger freiwillig an einen Lügendetektor angeschlossen. Dann kam die intime Frage: "Bist du aktuell verliebt?" Der 33-Jährige antwortete klar: "Ja". Laut Auswertung sagte er damit die Wahrheit. Noch emotionaler wurde es, als Serkan über seine Gefühle sprach. "Es ist ja kein aktuell, sondern schon eigentlich so ein 'Immer'", erklärte er. Er habe Samira seit der Trennung nie aus dem Kopf bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Influencerin Samira Yavuz, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025