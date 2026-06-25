Senna Gammour findet: Serkan Yavuz hat bei Samira "verkackt"

Im Podcast "Main Character Mode" hat Samira Yavuz (32) offen über ihre gescheiterte Ehe mit Serkan Yavuz (33) gesprochen – und dabei eine prominente Verbündete an ihrer Seite: Senna Gammour (46). Die Sängerin ließ sich dabei zu einem klaren Statement über den Realitystar hinreißen. "Serkan, der hat einfach verkackt, Digga. Der hat echt ein Goldstück verloren. Das ist schon scheiße. Ich glaube, diesen Fehler wird er sehr, sehr lange bereuen. Daran muss er noch lange knabbern", stellte Senna im Gespräch fest. Samira lachte dazu und stimmte zu: "Ja, das glaube ich auch."

Senna ergänzte außerdem: "Sein Fehler hat mir für euch beide leid getan." Die beiden sprachen auch darüber, was für ein gutes Team Samira und Serkan einst waren – und ob man so etwas im Leben ein zweites Mal findet. "Dir wird es passieren, doch, doch. Du bist ja nicht diejenige, die es getan hat. Ihm wird es nicht noch mal so passieren, nein. Es tut mir leid, Bro", sagte Senna. Dennoch erkannte sie auch an, dass Serkan kein schlechter Vater sei und sich Mühe gebe. Auf die Frage, ob ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex denkbar wäre, betonte Samira, dass die beiden durch ihre gemeinsamen Kinder bis an ihr Lebensende miteinander verbunden sein werden. "Für dieses Leben müssen wir uns irgendwie einen Platz teilen, zumindest an der Seite der Kinder. Aber weißt du, ich hab nicht Demenz…", so Samira.

Trotz der bitteren Trennung scheint das Verhältnis zwischen Samira und Serkan aber weiterhin erstaunlich gut zu sein. Vor wenigen Wochen gab die Influencerin ihren Fans in einer Instagram-Fragerunde einen sehr ehrlichen Einblick in ihren neuen Alltag als Familie. Sogar ein gemeinsamer Urlaub mit Serkan und den zwei Töchtern sei für sie vorstellbar gewesen. "Ja, das ist absolut eine Option für mich. Ich liebe es auch, mit Serkan und den Kids zusammen was zu erleben", schrieb Samira. In ihren Antworten machte sie außerdem klar, wie viel Vertrauen sie weiterhin in Serkan als Papa hatte. "Zum einen, weil wir beide die Eltern sind, zum anderen, weil er ein wirklich guter Papa ist", erklärte sie.

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Getty Images Senna Gammour, März 2022

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea