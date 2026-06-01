Nächster Urlaub? Samira Yavuz schwärmt von Serkan als Papa

Samira Yavuz (32) gibt ihren Fans derzeit einen ehrlichen Einblick in ihr neues Familienleben mit Ex-Mann Serkan Yavuz (33). In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram spricht die Realitybeauty offen darüber, wie das Verhältnis der beiden nach der Trennung Anfang 2025 aussieht – und macht dabei deutlich, dass sie als Eltern weiterhin eng zusammenarbeiten. Auf die Frage, ob sie sich einen gemeinsamen Urlaub mit Serkan und den zwei Töchtern vorstellen könne, antwortet sie ohne Zögern, dass das für sie durchaus infrage komme. "Ja, das ist absolut eine Option für mich. Ich liebe es auch, mit Serkan und den Kids zusammen was zu erleben", betont Samira.

In ihren weiteren Antworten wird deutlich, wie groß Samiras Vertrauen in ihren Ex-Partner ist. Sie erklärt, dass sie niemand anderem ihre Mädchen so gern anvertraue wie Serkan: "Zum einen, weil wir beide die Eltern sind, zum anderen, weil er ein wirklich guter Papa ist." Gerade im Urlaub mache sich das bemerkbar: Während Serkan sich intensiv um die Töchter kümmere, könne sie selbst auch mal durchatmen, zur Massage gehen und die Auszeit wirklich genießen – ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, wie Samira ihren Fans schreibt. Außerdem schwärmt sie davon, dass sie und Serkan mittlerweile wieder "echt gute Gespräche" führen können. Es habe Zeiten gegeben, in denen sie sich dieses entspannte Verhältnis nach der Trennung nicht hätte vorstellen können. Die beiden "Sommerhaus der Stars"-Gewinner gaben ihr Liebesaus 2025 bekannt, nachdem Serkan seine Frau betrogen hatte.

Wie sehr Samira und Serkan als Eltern zusammenhalten, zeigte sich erst vor Kurzem bei einem besonderen Familienmoment: Zum vierten Geburtstag von Tochter Nova standen die beiden für ein gemeinsames Foto mit ihren zwei Mädchen vor der Kamera. Der seltene Einblick in das Familienleben rührte viele Fans, weil er deutlich machte, dass das Ex-Paar seine Prioritäten klar gesetzt hat. "Schön, wie ihr das zusammen rockt", hieß es in einem Kommentar. Die Influencer fokussieren sich augenscheinlich darauf, ihren Töchtern trotz Trennung ein möglichst harmonisches Umfeld zu bieten und wichtige Ereignisse gemeinsam zu verbringen. Und vielleicht geht es ja schon bald gemeinsam in den Urlaub.

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Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea