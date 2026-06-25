So halfen Angelina Jolies Töchter nach der Trennung von Brad

Angelina Jolie (51) hat in einem Interview mit Yahoo Entertainment offen über ihren persönlichen Neuanfang nach ihrer Scheidung von Brad Pitt (62) gesprochen. Die Schauspielerin erklärte, dass ihr dabei vor allem ihre drei Töchter eine besondere Stütze sind. Zahara, 21, Shiloh, 20, und Vivienne, 17, sind inzwischen junge Frauen – und genau das verändert die Beziehung zu ihrer Mutter. "Ich merke, dass meine Töchter älter werden und mit mir als junge Frauen reden", sagte die Schauspielerin im Gespräch mit dem Magazin.

In diesen Gesprächen erkennt Angelina vieles wieder, was sie sich für ihre Kinder wünscht – und gleichzeitig auch, was sie selbst irgendwann verloren hat. "Es erinnert mich irgendwie daran, was ich vielleicht verloren habe", erklärte sie. "Ich glaube, dass sie mich auf gewisse Weise zu meinem alten Ich zurückbringen und zu meinem Wunsch, dass sie all die Stärke, Offenheit, Sanftheit, den Glauben und die Leidenschaft haben." Sie merke außerdem, dass ihre Kinder sie nicht mehr nur als Mutter sehen wollen: "Es gibt wieder mehr Raum für mich, diese Frau zu sein, die nicht nur Mutter ist." Thematisch passend dazu erscheint auch ihr neuer Film "Couture", der am 26. Juni Premiere feiert. Darin verkörpert sie eine Frau, die nach einer turbulenten Scheidung mit einer Brustkrebsdiagnose konfrontiert wird.

Angelina ist selbst keine Unbekannte, wenn es um das Thema Brustkrebs geht. Ihre Großmutter starb an Brustkrebs und auch ihre Mutter starb 2007 an Brust- und Eierstockkrebs. Im Jahr 2013 entschied sich die Schauspielerin vorsorglich für eine beidseitige Mastektomie. Die Scheidung von Brad, mit dem sie insgesamt sechs Kinder hat – neben den drei Töchtern auch die Söhne Maddox, Pax und Knox –, hatte sie nach eigenen Angaben ihren "Kampfgeist" gekostet, wie sie zuvor gegenüber dem Magazin Variety offenbart hatte. Das Paar war 2005 zusammengekommen, heiratete 2014 und reichte zwei Jahre später die Scheidung ein. Die rechtliche Trennung zog sich aber über acht Jahre hin.

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Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015