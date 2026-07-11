Flucht aus den USA: Darum stockt Angelina Jolies Plan nun

Für Angelina Jolie (51) ist der 12. Juli 2026 ein besonderes Datum. An diesem Sonntag werden ihre Zwillinge Knox (17) und Vivienne (17) 18 Jahre alt – und damit ist für die Schauspielerin der Weg frei, die USA endlich hinter sich zu lassen. Denn laut ihrem Sorgerechtsdeal mit Ex-Mann Brad Pitt (62) darf sie erst dann mit allen sechs gemeinsamen Kindern das Land verlassen. Angelinas großer Wunsch: ein Neustart in Battambang, Kambodscha, während eine Immobilie in New York City als Arbeitsbasis dienen soll. Doch ein Problem bremst die Pläne der 51-Jährigen aus. Ihre prächtige Villa im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles steht seit Anfang Mai zum Verkauf – und findet einfach keinen Käufer. "Angelina ist klug, sie wusste, dass es eine Weile dauern würde, die Immobilie zu verkaufen, obwohl sie wunderschön und legendär ist, weil sich der Wohnungsmarkt in Los Angeles verlangsamt hat, aber es ist trotzdem ärgerlich", sagte eine namentlich nicht näher genannte Quelle der Zeitung Daily Mail.

Angelina hatte das geschichtsträchtige Anwesen Anfang Mai für knapp 30 Millionen US-Dollar (rund 26 Millionen Euro) auf den Markt gebracht. Die Immobilie mit rund 1.000 Quadratmetern Wohnfläche, sechs Schlafzimmern, zehn Bädern, Pool, Gästehaus und Teepavillon gilt als echtes Hollywood-Juwel, gehörte früher Regielegende Cecil B. DeMille – und steht trotzdem noch immer zum Verkauf. Dabei wollte Angelina Los Angeles und die dortigen Erinnerungen an ihre Beziehung mit Brad so schnell wie möglich hinter sich lassen. Ein allzu großer Stolperstein auf Angelinas Weg in ein neues Leben ist die nicht verkaufte Immobilie jedoch nicht. "Sie kann auch dann gehen, wenn das Haus in Los Feliz nicht verkauft ist, aber das ist frustrierend. Es wäre schön, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Allerdings kann sie überallhin gehen, wohin sie möchte, sie hat genug Geld", zitiert Daily Mail den Insider.

Angelina, die neben Vivienne und Knox noch Maddox (24), Pax (22), Zahara (21) und Shiloh (20) großgezogen hat, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder angedeutet, dass sie sich langfristig nicht mehr in Hollywood sieht. In einem Interview mit dem Branchenmagazin The Hollywood Reporter erklärte sie schon früher: "Ich bin hier, weil ich wegen einer Scheidung hier sein muss, aber sobald sie 18 sind, kann ich gehen." Weiter erklärte sie, dass ihr Herz schon lange woanders sei: "Ich werde viel Zeit in Kambodscha verbringen." Dort drehte sie bereits Filme, engagiert sich seit Langem humanitär und besitzt ein Anwesen in der Provinz Battambang. Gleichzeitig betonte die Schauspielerin, dass sie in New York viele enge Freunde habe, darunter ihren Ex-Mann Jonny Lee Miller (53) und das Team ihres Kreativprojekts Atelier Jolie. Während Angelina ihr Leben offenbar neu sortiert und frei sein möchte, pendelt sie derzeit weiter zwischen Los Angeles und New York – mit Blick auf einen künftigen Alltag, der sich deutlich weiter weg von Hollywood abspielen dürfte.

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Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

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Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin