Darum geht Angelina Jolies Film "Couture" unter die Haut

In New York City hat Angelina Jolie (51) ihren neuen Film "Couture" vorgestellt, der am 26. Juni in den Kinos anläuft. Darin spielt die Oscar-Preisträgerin eine amerikanische Filmregisseurin, die während Dreharbeiten in Europa die Diagnose Brustkrebs erhält. Das Thema trifft die Schauspielerin auf ganz persönliche Weise – und das nicht nur wegen ihrer Rolle. Dem Magazin People gegenüber beschrieb sie das Werk als "ein wunderschön geschriebenes Stück über Frauen aus verschiedenen Ländern", das zeige, wie man durch gegenseitige Unterstützung und Empathie Herausforderungen meistern könne.

Anlässlich des Filmstarts lud Angelina in ihr kreatives Kollektiv Atelier Jolie zu einem intimen Abendessen ein, bei dem Krebsüberlebende geehrt wurden. Zu den rund 20 Gästen zählten die Regisseurin des Films, Alice Winocour, Schauspielerin Ella Rumpf sowie Dr. Rita Charon von der Columbia University. Die Botschaft, die die Schauspielerin dem Film entnimmt, beschrieb sie so: "Der Film handelt nicht vom Ende meiner Figur, sondern vom erneuerten Wunsch, das Leben bis zum letzten Atemzug zu leben – das spricht mich in dieser Phase meines Lebens besonders an." Gleichzeitig machte sie deutlich, wie viel Überwindung der Film sie gekostet hat: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich vor fünf Jahren schon stark genug dafür gewesen wäre. Offen zu sein, zu vertrauen, sich wieder zu zeigen und verletzlich zu sein."

Der persönliche Bezug zu dem Thema ist für Angelina tief verwurzelt. Ihre Mutter Marcheline Bertrand (†56) starb 2007 an Eierstock- und Brustkrebs. 2013 gab die Schauspielerin bekannt, dass sie sich nach einem positiven Test auf die BRCA1-Genmutation für eine vorbeugende doppelte Mastektomie entschieden hatte, da dieser Gendefekt ihr Erkrankungsrisiko um 87 Prozent erhöht hätte. An ihre Mutter erinnert sie sich mit großem Schmerz: "Ich hätte alles dafür gegeben, meine Mutter noch am Leben zu haben und für ihre Enkelkinder da zu sein", sagte Angelina gegenüber People. Während der Dreharbeiten zu "Couture" trug sie eine Halskette ihrer verstorbenen Mutter.

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Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

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Getty Images Marcheline Bertrand und Angelina Jolie im Juli 2001 in West Hollywood

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Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin