Zoff um Steuern: Angelina Jolie kontert Ex Brads Behauptung

Im jahrelangen Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval geht der Konflikt zwischen Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62) in die nächste Runde. Wie TMZ berichtet, wehrt sich Angelina nun gegen Brads Antrag, ihre Steuerunterlagen und Finanzdokumente aus den Jahren 2017 bis 2019 einzusehen. Der Schauspieler argumentiert, die Unterlagen seien wichtig, um ihre frühere Aussage zu überprüfen, sie habe ihren Anteil am Weingut verkauft, um finanziell unabhängig zu werden. Doch die sechsfache Mutter sieht das ganz anders und wirft ihrem Ex vor, ihre Aussagen bewusst aus dem Zusammenhang zu reißen.

Wie TMZ weiter berichtet, stellt Angelina ihre damaligen Aussagen nun richtig. In neuen Gerichtsdokumenten erklärt sie, mit der "finanziellen Unabhängigkeit" habe sie ausschließlich ihre Unabhängigkeit von Brad gemeint – und nicht etwa finanzielle Schwierigkeiten. In den Unterlagen betont sie: "Sich von seinem Ex-Mann zu trennen, ist kategorisch etwas anderes als der Vorwurf, man befinde sich in einer allgemeinen finanziellen Notlage." Zudem erklären ihre Anwälte, es gehe in dem Verfahren nicht darum, ob sie Geld benötigt habe, sondern darum, ihr Leben und ihre Finanzen von ihrem "kontrollierenden und missbräuchlichen Ex-Mann" zu lösen. Demnach habe die Schauspielerin bereits alle relevanten Unterlagen freiwillig vorgelegt, während die Herausgabe noch älterer Steuererklärungen einen unangemessenen Eingriff in ihre Privatsphäre darstellen würde.

Der erbitterte Rechtsstreit um das Weingut Château Miraval beschäftigt die Ex-Partner bereits seit Jahren. Brad hält dagegen, dass Angelina im fraglichen Zeitraum über erhebliche Einkünfte verfügt habe und ihre Begründung für den Verkauf damit nicht stimmig sei. Erst kürzlich konnte er sogar einen Etappensieg verbuchen: Ein Gericht ordnete an, dass mehrere Vertreter der Stoli Group, die Angelinas Miraval-Anteil 2021 übernommen hatte, als Zeugen aussagen müssen. Ob Angelina nun auch ihre Steuerunterlagen aus den Jahren 2017 bis 2019 offenlegen muss, ist allerdings noch nicht entschieden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt bei der Premieren-Gala von "By the Sea"

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin