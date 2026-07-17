Zwillinge sind 18: Angelina Jolie hat aufregende Pläne

Für Angelina Jolie (51) beginnt ein neues Lebenskapitel: Ihre Zwillinge Vivienne und Knox sind am 12. Juli 18 Jahre alt geworden – und damit volljährig. Die Schauspielerin ist laut einem Insider nun bereit, mehr Freiheiten zu genießen und die Welt gemeinsam mit ihren Kindern zu erkunden. "Sie spricht schon seit Jahren davon, Los Angeles zu verlassen. Sie freut sich, mehr Freiheit und Flexibilität in ihrem Leben zu haben", verriet die Quelle dem Magazin People exklusiv.

Konkrete Pläne hat Angelina offenbar bereits: Viel Zeit möchte sie in Kambodscha verbringen, außerdem will sie ihre Kinder besuchen, wo auch immer diese sich in der Welt aufhalten. "Die Kinder waren immer ihre Priorität", betonte der Insider weiter. "Sie wollte, dass sie die Welt erleben, und sie ist aufgeregt, dass sie das nun alle gemeinsam noch mehr tun können. Sie ist bereit dafür." Dass der Umzug weg aus Kalifornien konkreter wird, zeigte auch ein anderer Schritt: Im Mai dieses Jahres stellte die Schauspielerin ihr Anwesen in Kalifornien, das früher dem Filmemacher Cecil B. DeMille gehörte, für knapp 30 Millionen Dollar (umgerechnet 26.260.504 Euro) zum Verkauf.

Bereits im August 2024 hatte Angelina gegenüber The Hollywood Reporter angedeutet, dass sie nur wegen der Scheidung noch in Los Angeles lebe. "Sobald sie 18 sind, kann ich gehen", sagte sie damals mit Blick auf die Zwillinge. Die Schauspielerin hat insgesamt sechs Kinder – Maddox (24), Pax (22), Zahara (21), Shiloh (20) sowie die Zwillinge Vivienne (18) und Knox (18) – mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (62). Die beiden hatten sich 2016 nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennt, die Scheidung wurde im Dezember 2024 abgeschlossen. In einem Interview mit Yahoo Entertainment sprach Angelina zuletzt auch offen über ihr Liebesleben und erklärte: "Ich habe seit meiner Scheidung vor einem Jahrzehnt niemanden gedatet oder war mit jemandem zusammen."

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Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

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Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021

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Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin