Angelina Jolie zieht für Maddox Stiftung nach Kambodscha

Angelina Jolie (51) hat Los Angeles verlassen und verbringt nun deutlich mehr Zeit in Kambodscha. Die Schauspielerin teilte auf Instagram mit, dass sie sich wieder in dem südostasiatischen Land aufhält, um dort ihre humanitäre Arbeit fortzuführen. Im Mittelpunkt steht dabei die Maddox Foundation – eine gemeinnützige Organisation, die sie zu Ehren ihres Adoptivsohns Maddox ins Leben gerufen hat und die zu 100 Prozent lokal geführt wird.

Auf Instagram schilderte Angelina ausführlich, wofür die Stiftung steht und was sie mittlerweile leistet. "Die Maddox Foundation begann mit einer dringenden Mission: das Land von Minen zu befreien, die aus Jahren des Konflikts übrig geblieben waren, damit die Einheimischen es wieder bewohnen und bewirtschaften konnten", schrieb sie. Heute gehe die Arbeit weit darüber hinaus: Ranger, die aus der Bevölkerung vor Ort rekrutiert und ausgebildet wurden, schützen den Samlaut-Wald vor Abholzung und Wilderei. Frauen verdienen durch nachhaltige Imkereiprogramme ihren Lebensunterhalt. Kinder aus abgelegenen Dörfern können in einem Wohnheim untergebracht werden, um die Schule abzuschließen. Außerdem gibt es ein Gesundheitszentrum, das sich um Mütter und Kleinkinder kümmert. Ihren rund 16 Millionen Followern rief die Schauspielerin dazu auf, die Arbeit der Organisation zu unterstützen – die Stiftung selbst meldete daraufhin, innerhalb von nur 24 Stunden eine enorme Welle an Unterstützung und Kooperationsanfragen erhalten zu haben.

Dass Angelina die USA verlassen würde, sobald es ihr möglich ist, hatte sie bereits 2024 gegenüber dem Hollywood Reporter angekündigt. Die Scheidungsvereinbarung mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (62) hatte sie verpflichtet, in Los Angeles zu bleiben, solange die gemeinsamen Kinder noch minderjährig sind. "Ich bin hier, weil ich hier sein muss, wegen der Scheidung. Aber sobald sie 18 sind, kann ich gehen", sagte sie damals. "Ich werde viel Zeit in Kambodscha verbringen." Am 12. Juli 2026 feierten die jüngsten der sechs Kinder, die Zwillinge Knox und Vivienne, ihren 18. Geburtstag – und Angelina machte ihren Plan wahr. Ihr Sohn Maddox, der mittlerweile 24 Jahre alt ist, war 2002 von ihr in einem Waisenhaus in Battambang adoptiert worden. Bereits drei Jahre nach der Adoption gründete Angelina die nach ihm benannte Stiftung, und 2005 erhielt sie für ihr Engagement in dem Land sogar die kambodschanische Ehrenbürgerschaft.

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Imago Angelina Jolie und Maddox Jolie-Pitt beim Staatsdinner im Weißen Haus zu Ehren von Präsident Yoon Suk Yeol

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Getty Images Angelina Jolie auf dem roten Teppich beim Rome Film Festival 2025

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im November 2015