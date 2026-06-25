Urlaubsdrama bei Jessica Haller: Beide Ringe weg

Drama pur im Urlaub von Jessica Haller (36): Die Reality-TV-Bekanntheit genießt gerade die Sonne am Meer, als sich ein eigentlich unbeschwerter Tag mit Freunden und Kindern in einen Albtraum verwandelt. Beim Ballspielen im Wasser, kurz nachdem sie alle noch mit Sonnencreme eingeschmiert hat, rutschen ihr plötzlich gleich zwei ihrer Ringe vom Finger – Schmuckstücke, die Jessica nach eigenen Angaben seit über acht Jahren Tag und Nacht trägt. In einem emotionalen Video auf Instagram zeigt sich die Influencerin den Tränen nahe und schildert, wie sehr sie der Moment mitnimmt. Unter dem Clip beschreibt sie ausführlich, wie sie den Verlust erlebt hat.

"Ich bin sofort ins Wasser und habe angefangen zu tauchen. Immer wieder. Mit Hoffnung. Mit Panik. Mit diesem Gefühl, dass ich sie einfach wiederfinden muss", schreibt Jessica. Freunde und Familie unterstützen sie und suchten stundenlang mit, doch der Meeresboden bleibt tückisch. Dann geschieht das erste kleine Happy End: Ein deutsches Mädchen entdeckt einen der Ringe im Wasser, weil ihr die Diamanten ins Auge fallen. "Sie war so lieb und hat ihn mir direkt gebracht", schreibt Jessica unter ihrem Post. Der zweite Ring aber bleibt verschwunden, die Gruppe weiß irgendwann nicht einmal mehr genau, an welcher Stelle sie weiter suchen soll. Nach unzähligen Tauchgängen verabschiedet sich die Influencerin innerlich schon von dem Schmuckstück und versucht, Frieden mit dem Verlust zu schließen.

Doch dann kommt Ehemann Johannes Haller (38) ins Spiel, der Jessica ermutigt, nicht aufzugeben. Schließlich stößt sie im Internet auf den Suchdienst "Find My Ring" und entdeckt einen Experten namens Björn, den Jessica in ihrem Beitrag als "den einzigen Deutschen in ganz Spanien, der so einen Service anbietet" bezeichnet. Björn befindet sich nur rund 20 Minuten entfernt und macht sich sofort auf den Weg. Am Strand angekommen, scannt der Profi mit seiner Ausrüstung den Meeresboden – mit Erfolg: Keine 30 Minuten später hält er Jessicas Ring in der Hand. "Ich kann gar nicht beschreiben, was ich in diesem Moment gefühlt habe", schreibt sie. In ihrem Post dankt sie sowohl dem Mädchen im Meer als auch Björn und macht deutlich, wie sehr sie die Unterstützung der Menschen um sich herum in diesem außergewöhnlichen Urlaubsmoment berührt hat.

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Galuschka,Horst / ActionPress Jessica Haller, 2024

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Instagram / jessica_haller Ex-Bachelorette Jessica Haller und Hailey

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Instagram / jessica_haller Johannes Haller, Jessica Haller und Tochter Hailey-Su, Januar 2025