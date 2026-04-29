Denkt Jessica Haller über Rückkehr nach Deutschland nach?

Klares Bekenntnis zu ihrer Wahlheimat: Jessica Haller (36) hat in einer Fragerunde über ihr Leben auf Ibiza gesprochen – und dabei eine mögliche Rückkehr nach Deutschland klar verneint. Im Austausch mit ihren Followern erklärte der Realitystar, wie sehr sie den Alltag zwischen Meer und Natur schätzt. Auf die Frage, ob sie sich wieder ein Leben in Deutschland vorstellen könne, antwortete sie unmissverständlich auf Instagram: "Nein. Ihr wisst, mein Herz ist immer in meiner Heimat... aber mein Leben ist hier nahezu perfekt und ich bin dankbar für alles, was ich habe." Die Influencerin machte deutlich, dass sie zwar oft an Familie und Freunde denke, ihr Lebensmittelpunkt aber fest auf der Baleareninsel liege. Damit unterstreicht sie, wo sie sich aktuell zu Hause fühlt.

In ihren Antworten schwärmte Jessica ausführlich von dem, was ihr Ibiza gibt. "Die Lebensqualität, wir sind so viel draußen, am Meer, in der Natur. Aber vor allem: diese Energie hier. Die Insel ist so spirituell und hat so eine krasse Natur", hielt sie fest. Sie erzählte, dass sie selbst nach langer Zeit noch neue Orte entdeckt und besonders gern in der Nebensaison wandern geht, wenn die Buchten fast leer sind. "Ganz ehrlich, manche Spots hier sind einfach schöner als die Malediven", schwärmte sie in ihrer Story. Zum Inselalltag gehören für sie spontane Bootstouren, Strandtage und Besuche in Beachclubs. Gleichzeitig beschreibt der Social-Media-Star eine private "kleine Bubble", fern von negativer Energie, in der sie zur Ruhe kommt und die Batterien auflädt. Freunde, die auf die Insel reisen, sorgen zusätzlich für vertraute Momente.

Abseits der konkreten Urlaubsgefühle gab Jessica auch Persönliches preis: Ihr Herz hänge weiterhin an ihrer Heimat, besonders an den Menschen dort, wie sie in der Fragerunde betonte. Zuletzt verbrachte sie einige Tage in Düsseldorf – auch, um ihrer Oma bei einer Operation zur Seite zu stehen. Zu ihren Posts machte sie während dieser Zeit klar, wie sehr sie die Stadt weiterhin als Heimat fühlt. Weil Johannes Haller (38) und Tochter Hailey-Su (4) nicht dabei waren, kamen in der Community schnell Gerüchte auf. Jessica reagierte darauf deutlich und räumte die Spekulationen aus. "Ich habe da ein, zwei Sachen gelesen. Die haben mich ein bisschen irritiert. Ob ich denn noch mit Johannes zusammen sei und wo Hailey ist. Ich kann euch sagen, den beiden geht es mehr als gut", sagte sie. Für ihren Düsseldorf-Trip fand Jessica ebenfalls klare Worte: "Es ist meine Heimat. Ich blühe hier einfach so auf."

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Hailey-Su, Johannes und Jessica Haller, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller mit ihrer Tochter, Mai 2024